侯友宜能否超車柯文哲？　她分析：關鍵在「柯市府大祕寶」

▲吳靜怡認為，侯友宜超車柯文哲的關鍵就在「柯市府的大祕寶」。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末，其中，柯文哲下跌4.6個百分點、侯友宜上升2.8個百分點。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡27日就在臉書分析，侯友宜要超車柯文哲的關鍵就在柯文哲當台北市長任內的「大祕寶」。

吳靜怡表示，美麗島民調出來，比較多人討論侯友宜是不是會逐漸超車柯文哲，而她認為，其實，能不能超車的遙控器是掌握在國民黨自己的手上，繼侯友宜跟前高雄市長韓國瑜抱抱後，那顆按鈕就是台北市長蔣萬安的「柯市府大秘寶」。

吳靜怡指出，6月底台北市支持度，柯文哲26.5%、侯友宜21.7%；昨日的民調台北市支持度，柯文哲下滑到22.3%、侯友宜上升到25.1%。她分析，由此可知，蔣萬安市府是可以影響柯文哲在台北市的被信任度，而柯文哲採取持續積極批判中央的招式、拍影片博同情，根本毫無用途。

此外，吳靜怡提到，從長期的民調觀察，支持柯文哲的20至29歲年輕人，對於總統蔡英文的信任度一直都不差，這次民調還有53.3%，反而比較不支持柯文哲的30至39歲，對蔡英文不信任有52.1%，由此可知，賴清德還有相當大的努力空間，如何靠近年輕人又能取得七年級生的可靠信賴很重要。

吳靜怡再舉出，柯文哲支持者有28%泛綠，在鐵票分析中，高達23%是泛綠的鐵票，簡單來講，當區域立委持續挑逗國民黨、民粹繼續鬥民進黨，如此，民調必然會持續往下。