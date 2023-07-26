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漢光演習在桃園　藍營立委參選人發布民調「不知情者過半」

▲漢光演習在桃園，藍營立委參選人牛煦庭發布民調。（圖／牛煦庭服務處提供）

▲漢光演習在桃園，藍營立委參選人牛煦庭發布民調。（圖／牛煦庭服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨提名的桃園市第一選區立委參選人、現任市議員牛煦庭26日舉行「漢光演習在桃園民意調查發布」記者會，並據以提出國防外交政策的主張表示，漢光演習和過去的不同之處是過去是挑點演練、殲敵境外，而到現在的戰略逐漸變成全島演練、據點奪回，顯示國防策略的調整是逐漸走向要求全民共存亡。

牛煦庭以中油桃園煉油廠為例示警表示，鄭文燦曾說，煉油廠周邊聚集了75萬人口。但人民的心防是否足夠？演練的強度是否足夠？戰爭發生時，是否有充分的應變能力與措施？

▲漢光演習在桃園，藍營立委參選人牛煦庭發布民調。（圖／牛煦庭服務處提供）

除此之外，桃園遍佈軍事基地、軍事學校，密度是全台之冠。桃園台地是每次兵推空降的區域、竹圍漁港則是灘岸登陸的目標，牛煦庭表示桃園230萬人口，事實上身處戰爭最高風險地區，但桃園人是否知情？卻無人聞問！

因此，他自費做一份民意調查，然而民調顯示，桃園人對漢光演習、萬安演習，不知情者過半，顯示民心無感。牛煦庭譴責民進黨的外交政策拉高國家的戰爭風險，一方面又無法落實人民心防，就是不希望戰爭與和平成為選舉話題，但如此兩面手法，真的有利人民心防？真的有利戰爭準備？

▲漢光演習在桃園，藍營立委參選人牛煦庭發布民調。（圖／牛煦庭服務處提供）

牛煦庭認為，人民有知的權利，繼續擦脂抹粉，不利國家安全。民調亦顯示，多數民眾認為決戰境外優於巷戰牽制，如果民眾不希望將來演變為城鄉巷戰，大量犧牲生命與財產，那麼政府也應據以調整國防政策，而非片面認定。

牛煦庭指出，國防政策，顯然應該回到精兵政策，然志願役招募的問題始終存在，而高達六成的民意支持全面提升志願役待遇。牛煦庭主張，以提高薪俸、配給軍宅、協助生涯發展、給予社會尊重等四個方向，全面改善志願役高風險、低報酬的困境。

▲漢光演習在桃園，藍營立委參選人牛煦庭發布民調。（圖／牛煦庭服務處提供）

民意調查也顯示，儘管多數民意支持國防，但同樣有六成的桃園人認為，避戰降低風險，是正確的決定，牛煦庭表示，政府應以多邊經貿合作、謹慎的外交談判，取代現在外交部長屢屢戰狼失言，無謂增加國防部負擔和風險的錯誤路線。牛煦庭鄭重呼籲各總統候選人，重視桃園民意，讓選舉回到國政議題討論，才是人民之福。

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