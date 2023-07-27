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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德過境美國　郭正亮預言：「中美台三角關係文宣戰」將開打

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）下午出席中區宗教賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競總提供）

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競總提供）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德預計在8月中旬率團出訪巴拉圭，出席該國總統的就職典禮，此行也將照慣例過境美國。對此，前立委郭正亮26日預言，8月有一件事情一定會發生，這考驗侯友宜與柯文哲的表態，以及其靈活處理的方式。他說，從這次賴清德過境美國來看，即將會有「中美台三角關係的文宣戰」，如果侯友宜做得不好，或柯文哲做得不好，那民進黨就拿走了。

根據《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中指出，賴清德即將過境美國，中國大陸對台灣一定會有動作，且《聯合報》也透露，賴清德這次過境美國是落地邁阿密，沒有到紐約，幾乎華盛頓的官員都不會過去，因為現在美中情勢緩和，不希望打「台灣牌」又讓北京有理由拿出來說嘴。

郭正亮表示，聽說賴清德派出競總發言人趙怡翔去說服美國，看可不可以在美國在台協會（AIT）總部附近的阿靈頓機場降落，但卻遭到美國拒絕。主持人黃暐瀚問「賴清德就是想去AIT總部對不對？」郭正亮回應「當然，因為上次國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮都去了，且過去歷任副總統都沒有去過那裡。」

郭正亮強調，柯文哲、侯友宜都可以去AIT總部，但只有賴清德不行，這等於美國沒有給民進黨過去的待遇，低於總統蔡英文，而這就有兩種文章可以做。他認為，民進黨一定是做成「中國大陸又再打壓台灣」，所以有人認為事實上民進黨可以德分；相反的，另一種文章是，因為賴清德比蔡英文更主張台獨，所以才會被打壓。

郭正亮坦言，8月有一件事情一定會發生，這考驗侯友宜與柯文哲的表態，以及其靈活處理的方式。他說，從這次賴清德過境美國來看，即將會有「中美台三角關係的文宣戰」，如果侯友宜做得不好，或柯文哲做得不好，那民進黨就拿走了。

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