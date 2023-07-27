TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

TVBS民意調查中心今公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德以33%的支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲以32%緊追在後，國民黨總統參選人侯友宜則是25%居末。值得關注的是，在經過716凱道遊行、723國民黨全代會後，柯文哲較上個月略降，侯友宜則微幅回升兩個百分點。

經過交叉分析可以發現，在年齡方面，柯文哲在20至29歲支持度增加至六成以上（62%），30至39歲也有 54%，明顯高於賴清德兩成五左右的支持度，而侯友宜在20至39歲年輕選民中則低於兩成；40至49歲仍以支持柯文哲的40%最高，其次為賴清德的35%、侯友宜22%；50至59歲支持侯友宜、賴清德比例超過三成，略高於柯文哲的27%；而60歲以上有 39%支持賴清德、33%支持侯友宜，皆明顯高於柯文哲的8%。

在地區方面，北北基地區，三位候選人支持度勢均力敵，皆為三成上下；桃竹苗地區由柯文哲以41%維持領先；而中彰投地區以柯文哲32%較高，但賴清德也有30%、侯友宜 25%；雲嘉南地區賴清德為36%，柯文哲增加一成至35%，侯友宜則降至17%；高屏澎地區賴清德回升兩成至45%，侯友宜則略增至 27%，而柯文哲減少一成多至23%。

至於政黨傾向，民進黨認同者維持80%支持賴清德；國民黨認同者有七成支持侯友宜略減3%，支持柯文哲則略增至22%；民眾黨認同者支持柯文哲比例略減4個百分點，但仍高達86%；中立選民仍以支持柯文哲最多，但略減3個百分點至31%，賴清德則略增3個百分點至23%，侯友宜維持兩成左右（20%）。

針對參選人的喜好度，整體而言，目前民眾對這幾位人選喜好度的仍以柯文哲最高，其次為賴清德，而侯友宜則排名第三，但三人差距不大。柯文哲的喜好度為48%，但較上次調查（52%）減少4個百分點，40%表示不喜歡，也較上次調查增加6個百分點；賴清德的喜好度為45%，較上次的47%略為減少兩個百分點，不喜歡比例則增加5個百分點至43%，民眾對賴清德的看法分歧；侯友宜的喜好度則為43%，44%表示不喜歡，不喜歡較上次增加6個百分點。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年7月24日至26日晚間18:30至22:00，共接觸1,935位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為317位，拒訪率為16.4%，最後成功訪問有效樣本1,618 位（市話 806、手機 812），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。