　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

TVBS民意調查中心今公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德以33%的支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲以32%緊追在後，國民黨總統參選人侯友宜則是25%居末。值得關注的是，在經過716凱道遊行、723國民黨全代會後，柯文哲較上個月略降，侯友宜則微幅回升兩個百分點。

經過交叉分析可以發現，在年齡方面，柯文哲在20至29歲支持度增加至六成以上（62%），30至39歲也有 54%，明顯高於賴清德兩成五左右的支持度，而侯友宜在20至39歲年輕選民中則低於兩成；40至49歲仍以支持柯文哲的40%最高，其次為賴清德的35%、侯友宜22%；50至59歲支持侯友宜、賴清德比例超過三成，略高於柯文哲的27%；而60歲以上有 39%支持賴清德、33%支持侯友宜，皆明顯高於柯文哲的8%。

在地區方面，北北基地區，三位候選人支持度勢均力敵，皆為三成上下；桃竹苗地區由柯文哲以41%維持領先；而中彰投地區以柯文哲32%較高，但賴清德也有30%、侯友宜 25%；雲嘉南地區賴清德為36%，柯文哲增加一成至35%，侯友宜則降至17%；高屏澎地區賴清德回升兩成至45%，侯友宜則略增至 27%，而柯文哲減少一成多至23%。

至於政黨傾向，民進黨認同者維持80%支持賴清德；國民黨認同者有七成支持侯友宜略減3%，支持柯文哲則略增至22%；民眾黨認同者支持柯文哲比例略減4個百分點，但仍高達86%；中立選民仍以支持柯文哲最多，但略減3個百分點至31%，賴清德則略增3個百分點至23%，侯友宜維持兩成左右（20%）。

針對參選人的喜好度，整體而言，目前民眾對這幾位人選喜好度的仍以柯文哲最高，其次為賴清德，而侯友宜則排名第三，但三人差距不大。柯文哲的喜好度為48%，但較上次調查（52%）減少4個百分點，40%表示不喜歡，也較上次調查增加6個百分點；賴清德的喜好度為45%，較上次的47%略為減少兩個百分點，不喜歡比例則增加5個百分點至43%，民眾對賴清德的看法分歧；侯友宜的喜好度則為43%，44%表示不喜歡，不喜歡較上次增加6個百分點。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年7月24日至26日晚間18:30至22:00，共接觸1,935位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為317位，拒訪率為16.4%，最後成功訪問有效樣本1,618 位（市話 806、手機 812），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

ET快訊
快訊／台中、台南等5縣市明正常上班課　最新停班課一次看
快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課
男肚子「突像心臟亂跳」！慘叫一聲　醫驚：直接炸掉
她跨海力挺江宏傑！「親愛的弟弟」
快訊／10縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝
杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！
快訊／澎湖宣布明停班課！　最新停班課一次看
快訊／高雄「1區」明停班課
Netflix八月份最新片單公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

台日執政黨2＋2會談東京登場　自民黨：願助台加入CPTPP

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

台日執政黨2＋2會談東京登場　自民黨：願助台加入CPTPP

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

旅天下曝有現增計畫　董座王文傑鼓勵未來超越雄獅

微波食物怕致癌？「4大危機」才該小心　營養師警告：會中毒

全壘打大賽只有「累」　鞏冠設目標：自己是自己對手

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

台灣女孩飛千里赴波蘭一睹球后風采　自製「加油國旗」獲外媒關注

情色教主點名啦啦隊女神「一脫回不去」　揭現實面：榨乾就淘汰

參考美職限制投球秒數？　葉總點出更重要的事

江恆亘跨海力挺江宏傑！　赴美放長假仍聲援「親愛的弟弟」

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

卡式爐爆炸鍋子竟沒打翻 　大家被嚇跑他淡定拿碗筷

政治熱門新聞

快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課

中部7縣市27日「萬安46號演習」取消

「兩岸密使」驟逝！　前文建會主委傳奇一生落幕

鄭家純酸單身要買失能險　陳沂揪團購

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

賴清德國安幕僚沒有蔡人馬　內幕曝光

吃堅果遭出征　網力挺徐巧芯

張善政遭控禮遇為子送機　航警局回應了

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

快訊／杜蘇芮暴風圈觸陸！　新北市災害應變中心強化三級開設

柯曝日政要稱「台不可能加入CPTPP」 本人打臉

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

更多熱門

相關新聞

柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

柯文哲批前瞻變「錢沾」　交部：地方自償可開發、增額稅收因應

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫因通膨和缺工影響，新任縣市首長擔心壓垮財政，前瞻變「錢沾」、「錢坑」。交通部則表示，捷運建設地方政府自償性經費在綜合規畫都已有規劃，可透過車站和沿線土地開發、增額稅收和容積等方式因應。

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

關鍵字：

TVBS民調賴清德柯文哲侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

江宏傑眼眶泛紅哭了！

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

鳳梨被爆有女友還射後不理！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面