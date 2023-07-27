李正皓諷侯友宜視察像「猴王登基」　批：票被市府派敗光

▲李正皓透過臉書貼出侯友宜視察照片，新北市府回嗆「指鹿為馬」。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰開打，原擬參選立委後退選的政治評論員李正皓昨（26日）批評國民黨總統參選人侯友宜視察萬安演習時，一些人跪趴在前的場景活像「猴王登基」，今（27日）再諷，指連北韓都不會蠢到拍這種照片，直指「市府派」敗光侯友宜選票的原因，就是因為拿市長的規格打總統大選。

對於李正皓的用詞，新北市府昨天發布新聞稿回嗆「指鹿為馬」，惡意曲解萬安演習就地掩蔽的嚴肅演練過程，捏造故事，企圖混淆視聽，名嘴看圖編故事，將就地掩蔽視導畫面「指鹿為馬」，成了「不知哪個市府派的人腦子有問題，安排侯友宜走到一群人跪下地方，去跟他們聊天，拍出登基照」，連媒體自行前往採訪拍攝的照片，都可以張冠李戴，捏造成「市府派太蠢，這種照片都可以拿出來」等荒謬言論，完全悖離事實、匪夷所思。

李正皓連續兩天透過臉書批評，「哪個白癡安排侯友宜在眾目睽睽之下去視察一堆人跪趴的媒體場景，這不是活像『猴王登基』嗎？」他建議，這怎麼可能會是好的媒體畫面？應該是侯友宜一起跟大家就地掩蔽，才是正確的視察方式。

李正皓今天再度指出，有很多朋友留言「好像北韓」，不過，北韓都不會蠢到拍這種照片，根據北韓國家領導人金正恩視察演習的各種照片，連金正恩都不敢叫士兵跪在地上給大家拍照，北韓的新聞官都知道拍照的時候金正恩要融入到士兵之中，頂多給金正恩一把椅子坐，這是金正恩唯一的特權，「連北韓新聞官的政治敏感度都比新北市政府好」。

李正皓表示，更好笑的是，新北市政府現在的危機處理方式是拖別人下水，說別的縣市首長也是這樣視察，不過，別的縣市首長沒有要選總統，侯友宜要，要選總統的人一舉一動本來就要更小心；循例、依慣例這就是典型的公務人員心態，但現在侯友宜要選總統，所有規格本來就不能跟以前當市長時一樣；市府派無知就無知在還在拿市長的規格打總統的大選，這就是侯友宜的票會被市府派敗光的原因。