不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」　10年只有過11天





▲全台最難放颱風假的縣市，並非雙北也非中彰。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

杜蘇芮侵台，昨（26）日宣布今日停班課的縣市包括台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖，以及放下半日的金門。就有中部網友哀號，「再怎麼強的颱風，不是北部放假，就是南部放假」，不禁為台中、彰化抱不平。事實上，比起中彰和雙北，「連江縣」曾在10年內只放過11天，才是全台最難放颱風假縣市。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台中彰化是不是有夠難放假的啊？」文中表示，「周遭都是在台中彰化成長的朋友，說真的，從以前就很少很少很少有颱風假」，認為每次颱風再怎麼強，放假的不是北部就是南部，「台中、彰化總是平平安安，上一次颱風假已經久到想不起來了，好幾年前了吧」，不禁直呼，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」

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貼文引發熱議，「是，我老婆說她記憶所及……只放過一次」、「台中有放的，全台災情都蠻慘的，還是不放好」、「有大佛鋼彈啊」、「蘇迪勒那次滿有感的」、「台中放假，基本上台灣西部全放假了」、「有一年颱風從台中港進來啊！只有中部放假」、「彰化有大佛鎮著，穩的。」

不過，部落客「泰勒*愛排名」曾在4年前做過統計，根據氣象局資料，統計截至2018年7月、近10年各縣市的颱風假數量。其中，放假天數最少的，並非網友認為的台中或彰化，而是僅11天的「連江縣」；若扣除外島，本島最少放到假的是「新竹市」和「新竹縣」，天數皆為17天，倒數第二則為「苗栗縣」的18天。

至於「台中市」和「彰化縣」，其實並列第10名，共放了22天；放假天數最多的縣市，則是比較沒有大山屏障的「屏東縣」，共有27天，第二名則是「台南市」的25天。另外，除了2年前「燦樹颱風」有稍微影響，其實近4年鮮少颱風登陸，對台灣衝擊不大。