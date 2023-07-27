1圖見神秘結界「杜蘇芮完美避開彰化」！在地人笑：靠大佛庇佑

▲示意圖，和本新聞無關。（資料照／記者林敬旻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

杜蘇芮颱風撲台，陸警持續擴大，東部及中南部首當急衝。但昨（26）日一名網友發現，颱風似乎「完美避開」彰化，從雷達回波圖上看到，幾乎全台都受到颱風影響，但彰化上方卻空空如也，讓她驚喊「是不是有點誇張？」不少彰化人看到後笑說，「我們靠大佛保護！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發現彰化上方空一塊。（圖／翻攝自Dcard）



原PO以「我大彰化做錯什麼了」為題在Dcard分享一張雷達回波圖，看到台灣本島幾乎都受到杜蘇芮的外圍環流影響，卻唯獨彰化縣上方是空白一塊，看起來像是有「神秘結界」在保護，讓她直呼「是不是有點誇張啊？直接缺一塊這樣」。

不少人看到後紛紛笑說，「大佛：有我在還想放什麼颱風假，好好上班上課！！」「我們有大佛庇佑你懂個屁」、「有真護國神山擋著，彰化還想放假」、「超好笑！我大彰化偷偷握有天氣控制技術也要跟你們說嗎？」「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」、「我佛在此，颱風豈敢入侵」、「有中央山脈+大佛護著，颱風算什麼東西」。

也有在地人分享，「婚後搬到彰化11年，真心沒有感受太多什麼叫颱風，倒是有好幾次的雨都比颱風還厲害」、「好好笑，永遠記得國小有次放颱風假，結果外面無風無雨」、「彰化每次真的都感受不到颱風，但是都有放到颱風假，超爽的」、「我彰化人，颱風天真的都在約朋友看電影欸，天氣很好」、「我大彰化有結界保護，今天（26日）外面無風無雨，什麼是颱風？不知道」。

▲▼氣象局雷達回波圖。（圖／翻攝自氣象局）



事實上，原PO分享的是26日早上10點的雷達回波圖，看到26日10點到10點10分之間，彰化縣上方確實都是空白一片，但30分之後的畫面看到，彰化也開始受到杜蘇芮影響。

目前颱風陸警範圍也逐漸擴大，氣象局指出，颱風暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

陸上警報：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門