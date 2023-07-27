　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1圖見神秘結界「杜蘇芮完美避開彰化」！在地人笑：靠大佛庇佑

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（資料照／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

杜蘇芮颱風撲台，陸警持續擴大，東部及中南部首當急衝。但昨（26）日一名網友發現，颱風似乎「完美避開」彰化，從雷達回波圖上看到，幾乎全台都受到颱風影響，但彰化上方卻空空如也，讓她驚喊「是不是有點誇張？」不少彰化人看到後笑說，「我們靠大佛保護！」

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發現彰化上方空一塊。（圖／翻攝自Dcard）

原PO以「我大彰化做錯什麼了」為題在Dcard分享一張雷達回波圖，看到台灣本島幾乎都受到杜蘇芮的外圍環流影響，卻唯獨彰化縣上方是空白一塊，看起來像是有「神秘結界」在保護，讓她直呼「是不是有點誇張啊？直接缺一塊這樣」。

不少人看到後紛紛笑說，「大佛：有我在還想放什麼颱風假，好好上班上課！！」「我們有大佛庇佑你懂個屁」、「有真護國神山擋著，彰化還想放假」、「超好笑！我大彰化偷偷握有天氣控制技術也要跟你們說嗎？」「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」、「我佛在此，颱風豈敢入侵」、「有中央山脈+大佛護著，颱風算什麼東西」。

也有在地人分享，「婚後搬到彰化11年，真心沒有感受太多什麼叫颱風，倒是有好幾次的雨都比颱風還厲害」、「好好笑，永遠記得國小有次放颱風假，結果外面無風無雨」、「彰化每次真的都感受不到颱風，但是都有放到颱風假，超爽的」、「我彰化人，颱風天真的都在約朋友看電影欸，天氣很好」、「我大彰化有結界保護，今天（26日）外面無風無雨，什麼是颱風？不知道」。

▲▼。（圖／翻攝自氣象局）

▲▼氣象局雷達回波圖。（圖／翻攝自氣象局）

▲▼。（圖／翻攝自氣象局）

事實上，原PO分享的是26日早上10點的雷達回波圖，看到26日10點到10點10分之間，彰化縣上方確實都是空白一片，但30分之後的畫面看到，彰化也開始受到杜蘇芮影響。

目前颱風陸警範圍也逐漸擴大，氣象局指出，颱風暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

陸上警報：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門

ET快訊
隋棠解放比基尼！　網看傻：生3個這樣合理嗎
北北基強風「逼近颱風假標準」！　不輸搖滾區2縣市
「最難放颱風假」縣市曝！　10年只放過11天
日氣象廳：熱低壓最快明升颱　路線「直掃北台灣」
快訊／女兒猝死案逆轉　彫博前妻發聲了
快訊／中橫公路「驚見大洞」！　地基全掏空
快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

300萬名學生團保不漲價　新學年每人維持525元

颱風假「下午宣布」最傻眼！　他憶北市曾16時放假：亂成一團

「杜蘇芮」影響17航線！離島交通船今160航次停航

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」　10年只有過11天

1圖見神秘結界「杜蘇芮完美避開彰化」！在地人笑：靠大佛庇佑

高雄市區無風雨「賺到颱風假」？　陳其邁：午後陣風恐達10級

快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆！豪大雨特報警戒範圍曝

幾點宣布放颱風假最惹怨？　過來人憶「即刻放假」：直接塞爆

杜蘇芮交通異動懶人包！台鐵18時前南迴、花東全停駛　省道10路段封閉

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

300萬名學生團保不漲價　新學年每人維持525元

颱風假「下午宣布」最傻眼！　他憶北市曾16時放假：亂成一團

「杜蘇芮」影響17航線！離島交通船今160航次停航

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」　10年只有過11天

1圖見神秘結界「杜蘇芮完美避開彰化」！在地人笑：靠大佛庇佑

高雄市區無風雨「賺到颱風假」？　陳其邁：午後陣風恐達10級

快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆！豪大雨特報警戒範圍曝

幾點宣布放颱風假最惹怨？　過來人憶「即刻放假」：直接塞爆

杜蘇芮交通異動懶人包！台鐵18時前南迴、花東全停駛　省道10路段封閉

大聯盟交易市場進展慢　美媒歸咎主因在大谷翔平

台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

集保結算所推動股東e服務　電子投票成果豐碩

撿回瘦弱奶貓「用愛灌溉」　爸見2年後對比照：我是不是灌太多了

悍將中學迷彩球衣湛藍出擊！玖壹壹、魏如萱8／6賽後開唱

台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

厄瓜多監獄暴動派2700士兵奪回控制權　尋獲11遺體29屍塊

新進展！「淡北道路」建設有譜　淡水將華麗轉身

江宏傑5年婚姻「走錯哪一步」？網挖2原因：和福原愛價值觀差太大

江宏傑開記者會「日網友怎麼看？」　對福原愛失望：怎能上電視

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

南部雨區擴大　2縣市納入陸警

兒鬧店醫師娘認錯　拖累夫工作停擺

網紅實測日本內衣　「全溢出」畫面公開

杜蘇芮今天最近！風雨由東往南轉強

杜蘇芮後面還有！新颱最快今晚生成　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

賺到颱風假？陳其邁：午後陣風恐10級

賺到颱風假？陳其邁：午後陣風恐10級

杜蘇芮颱風撲台，高雄市今（27）日也全日停班停課，但市區尚未有明顯風雨出現，高雄市長陳其邁提醒，中午過後，陣風就會達到10級並持續到晚上，再次提醒市民朋友需注意易坍塌物品、大型廣告招牌等，以確保安全。氣象專家彭啟明也表示，不要讓為「賺到颱風假」，南部風雨會在午後到深夜加強。

「杜蘇芮」來勢洶洶　機車自摔起火+汽車冒名刁車

「杜蘇芮」來勢洶洶　機車自摔起火+汽車冒名刁車

快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆

快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆

杜蘇芮挾豪雨炸花東　土石流紅色警戒擴大68條

杜蘇芮挾豪雨炸花東　土石流紅色警戒擴大68條

北北基強風「逼近放假標準」！不輸搖滾區2縣市

北北基強風「逼近放假標準」！不輸搖滾區2縣市

關鍵字：

杜蘇芮颱風杜蘇芮颱風彰化雷達回波圖

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面