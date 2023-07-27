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杜蘇芮挾豪雨炸花東　土石流紅色警戒擴大68條

▲農委會針對花蓮、台東、屏東、高雄發布土石流警戒。（圖／農委會水保局提供）

▲農委會針對花蓮、台東、屏東、高雄發布土石流警戒。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局持續針對中度颱風杜蘇芮發布陸上、海上颱風警報，暴風圈今最接近台灣。農委會水土保持局今（27日）上午發布土石流紅色警戒 68 條、3處大規模崩塌，主要分布台東縣、花蓮縣29個村里；此外，台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市另有326 條潛勢溪流達土石流黃色警戒，提醒住戶配合撤離或疏散避難。

農委會針對台東縣、花蓮縣發布 68 條土石流紅色警戒，警戒範圍包括臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉龍田村，延平鄉桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉美農村、賓朗村、嘉豐村，大武鄉大竹村。

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花蓮縣部分則有秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村，萬榮鄉明利村，卓溪鄉古風村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、學田村，光復鄉大馬村，壽豐鄉池南村等，2 縣(市)12 鄉(鎮市區)29 村(里)。

此外，農委會也發布 3 處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺東縣延平鄉紅葉村，花蓮縣富里鄉富南村等，2 縣(市)2 鄉(鎮市區)2村(里)。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農委會也針對花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市 326 條潛勢溪流發布土石流黃色警戒，分布於4縣(市)30鄉(鎮市區)133村(里），另發布 6 處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣金峰鄉新興村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等，3 縣(市)5 鄉(鎮市區)5 村(里)。地方政府應進行疏散避難勸告。

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