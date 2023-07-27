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社會 社會焦點 保障人權

杜蘇芮來襲天雨路滑...女騎士自摔　機車磨地起火燒剩骨架

記者鄧木卿／台中報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台中市風雨不大，未達停班停課標準，但仍因為風雨而發生零星意外，32歲曾姓女騎士27日凌晨2點多疑煞車失靈，機車倒地摩擦路面起火，燒成廢鐵，還好人輕微擦傷。

▲▼「杜蘇芮」颱風來勢洶洶，造成天雨路滑，1輛機車自摔起火，1輛汽車冒名刁車，造成交通受阻。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明派出所27日凌晨2點半接獲報案，指河南路、市政南二路口有輛機車因擦撞倒地，摩撞路面導致車輛起火，員警到場後向周邊社區借用滅火器滅火，經消防人員趕抵確認撲滅火勢後，將曾女送醫診治，還好僅四肢擦傷並無大礙。

據了解，曾女騎車返家途中，見路口號誌轉換成紅燈，一時剎車失靈導致自摔起火，酒測值為0，無生命危險，環保局已在1小時後完成路面清理，未造成其他事故。

▲▼「杜蘇芮」颱風來勢洶洶，造成天雨路滑，1輛機車自摔起火，1輛汽車冒名刁車，造成交通受阻。（圖／民眾提供，下同）

另一方面，26歲吳姓男子26日下午5點開車行駛在車流量大的台灣大道，汽車冒名熄火，怎麼樣都發不動，造成整條道路嚴重塞車，吳男無奈說「車子剛保養完啊」，最後在員警合力推到路旁才疏解車流。

台中市區昨天傍晚就開始飄雨，吳男開的自小客車卻在車流量大的台灣大道慢車道熄火，原以為沒油，但加了油之後依然發不動，吳男還抱怨，車子才剛保養完啊。

台中市警察局第六分局協和派出所警員蘇原甲、實習生謝承憲及時到場，合力將車子推到附近避車道上停等拖吊車，交通才得以暢通，吳男鬆了一口氣，連忙感謝警方協助。

▲▼「杜蘇芮」颱風來勢洶洶，造成天雨路滑，1輛機車自摔起火，1輛汽車冒名刁車，造成交通受阻。（圖／民眾提供，下同）

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