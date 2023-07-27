台鐵今18時前「南迴、花東」全面停駛　最新行駛異動一次看

▲因應杜蘇芮颱風襲台，台鐵部分列車停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風襲台，台鐵今(27日)公布下午18時前新運行計畫，南迴線、平溪線、深澳線停駛；東部幹線花蓮=台東間各級列車停駛，北花間僅行駛台北往返羅東，台北=蘇澳間區間車正常行駛；西部幹線對號列車自基隆行駛至新左營。颱風警報期間若未搭乘可於1年內退票。

台鐵局表示，西部幹線基隆=潮州=枋寮間，南下對號列車行駛至新左營，北上對號列車由新左營發車。區間車基隆＝新左營間正常行駛，新左營＝潮州間視風雨狀況機動行駛。

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東部幹線台北=花蓮=台東間，花蓮=台東間各級列車停駛。另台北=花蓮間，花蓮往台北方向由羅東(部分蘇澳新)行駛至台北區間；台北往花蓮方向僅行駛至羅東(部分蘇澳新)。台北=蘇澳間區間車正常行駛。

南迴線枋寮=台東間則是各級列車停駛，全區間停駛包括554次(潮州12:46發車)、653次(台東11:35發車) 。

支線部分，平溪、深澳線列車停駛，內灣六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。