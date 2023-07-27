幾點宣布放颱風假最惹怨？　過來人憶「即刻放假」：直接塞爆

▲颱風天許多人都期待放颱風假。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭文晴／綜合報導

杜蘇芮颱風來襲，不少人都相當關心是否會放颱風假。就有網友發問，現在宣布放颱風假的時間點好像都看心情似的，好一點會在前一晚宣布，但有時又會在凌晨，甚至是早上七八點，「大家覺得幾點宣布放颱風假最讓人不爽？」

該名網友在PTT發文指出，以前不像現在，宣布放颱風假的時間都不一定，好像看心情似的，好一點的前一晚宣布，慢一點的凌晨，更慢的早上六點七點八點都有，「人都出門快到學校了才跟你說放假，還有中午下午開始放的淋雨回家」，好奇詢問大家，覺得哪個時間點宣布最不爽。

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貼文一出立即引起網友討論，「早上的話，6點還OK，太晚就不要了」、「早上9點吧，快到公司才說 」、「7點8點最討厭，出門了還要被叫回去」、「下午停班停課」、「早上八點」、「下午4點50分吧，嘲諷點滿那種」、「出門前宣布都很爽」、「下午五點宣布晚上六點停班停課」、「出門後啊，記得有一年到學校才說放假」、「下午3點放假，一堆家長沒辦法去接小朋友」、「中午11點半宣布12點開始放假，此時風雨已大，大樓風壓得機車騎士寸步難行」。

也有不少人回想起過去，縣市首長曾宣布「即刻放假」，不太能理解是什麼概念，整個人都相當不爽，回家直接塞爆，不只冒著大雨上班還要冒著大雨回家。

有人則抱怨，自己有次早上八點已經搭上火車了，去公司還一堆人，做了一下工作下午一點才離開，結果回去火車停駛，直接無法回家。