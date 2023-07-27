北北基強風「逼近颱風假標準」！不輸杜蘇芮「搖滾區2縣市」

▲氣象局發布陸上強風特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮影響，氣象局發布陸上及海上颱風警報，苗栗以南、花東、離島等14縣市均列入陸上警戒範圍，不過氣象局提醒，北台灣雖然風雨不如南部、東部劇烈，仍要嚴防強陣風及間歇雨。專家表示，北北基今日風力強勁，最高上看十級陣風，不輸離颱風最近的恆春及台東，等於要「頂著接近放假標準的風上班」。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，受到地形加持，北北基昨日有強勁的偏東風，普遍吹出七到十級強陣風，大台北地區的風力不輸離颱風最近的恆春及台東，今日陣風可能會比預期更大，「頂著接近放假標準的風上班，要小心」。

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▲杜蘇芮來襲，今日上午風力預測。（圖／氣象局）

氣象局已發布陸上強風特報，今日基隆北海岸、屏東地區及蘭嶼、綠島、金門易有10至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及馬祖易有9至10級強陣風，桃園以北地區及臺北盆地亦有較強陣風，請特別注意。今下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風，請注意。

陸上強風特報影響區域包括基隆北海岸、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象局預報員羅雅尹提醒，今日台東、恆春強風豪雨，宜花仍豪雨不斷，南部在下午、澎湖在晚上風雨會增強，金門有強陣風，且今夜到明晨風雨會增強，北部、馬祖有強陣風及間歇雨，中部則是間歇雨，晚上沿海風力增強。

▲北北基今日風力強勁，有間歇雨。（示意圖／達志影像／美聯社）