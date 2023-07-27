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大陸 大陸焦點 特派現場

攻頂正在拍美照！她瞬間消失「直墜60m懸崖」　男友目睹慘劇

▲▼女為拍美照墜崖。（圖／翻攝自陝西消防）

▲女為拍美照墜崖。（圖／翻攝自陝西消防）

記者鄭思楠／綜合報導

為追求極致美照差點丟掉性命！近日，在陝西漢中某景區，一對情侶相約登山。然而，這名女子不顧男友的建議，在試圖尋找拍攝美照的角度時，意外跌入60公尺高的懸崖被困。經過10個小時的緊張搜救，消防部門成功將受傷女子從懸崖上救出。

7月22日中午11時58分， 漢中消防部門通報稱，一名女子在爬山時墜崖被困，轄區消防救援力量立即趕赴現場。

景區內山體坡度接近70度，茂盛的灌木和叢林加大了搜救難度。消防員攜帶山上救援裝備、船擔架、無人機連續搜救，成功找到被困女子時就耗費了1個多小時。

消防員到達現場後，立即架起繩索準備降落。8名消防員用船擔架抬起被困女子，艱難地爬上來轉移。2個小時後，經過所有人共同努力，成功將被困女子轉移到懸崖頂平台上。

經現場醫護人員檢查，被困人員明知情況，但由於被困女子髖關節受傷，纜車空間有限，無法下山。消防救援人員動用人力將受傷女子轉移下山，並送到醫院。

整個救援過程歷經10個小時，目前被困女子正在進行康復治療，身體狀況良好。陝西消防提醒，進山遊玩爬山安全需時刻謹記，不要挑戰難度過高的攀爬路徑，不要為了拍照棄自身安全於不顧，否則後果不堪設想。

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