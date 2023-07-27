17歲少女被分手...乾哥撂3人狠揍小男友　他驚天哭號求饒

記者戴上容／新北報導

新北市三重昨深夜發生少年糾紛事件！一名17歲的少女周女向27歲的王姓乾哥哥訴苦，指自己遭前男友陳姓少年拋棄。昨天深夜，乾哥哥將陳少從北市帶到三重三德公園，並叫來3名幫手毒打他，陳少挨打驚天哭喊，驚動居民。警方接獲報案後，2小時內成功找到所有涉案人，訊後依妨害自由等罪移送。

▲ 三重三德公園昨天發生暴力事件，挨揍的陳姓少年驚天痛哭，附近居民聽到後緊急報警，警方逮獲５嫌 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方於凌晨0時左右獲報，指稱三重區龍門路三德公園有人大喊救命，警方趕抵現場時已無人。透過監視器記錄，警方發現稍早有1輛黑色轎車和2輛機車離開，於凌晨2時許分別從三重和蘆洲等地將所有涉案者帶回派出所進行調查。

警方調查，事件起因是一對17歲小情侶感情糾紛，乾哥哥27歲王嫌為幫周姓少女出氣，昨晚11時許，從北市林森北路，帶著她一同找前男友，他們將陳姓少年押至三重龍門路三德公園，隨後另外3名林姓、賴姓和鄭姓少年分乘機車趕到現場。

王嫌和林嫌聯手，在周姓少女面前對陳姓少年進行暴力教訓，徒手毆打他的雙手、左小腿和頭頂，導致陳少瘀血和紅腫，驚天動地的哭喊和求饒，另外2名少年聲稱只有在旁協助，打完後所有人各自散去。

陳姓少年不甘受辱，事後向警方提出告訴。警方經過詢問後，依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪名，以及違反少年事件處理法將王嫌、周女等五人送至新北地檢署和新北地方法院少年法庭處理。