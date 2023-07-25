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激戰2小時「男友忽變10分鐘結束」　女友怨沒感覺！老司機笑了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO哀喊，男友從激戰2小時，突然變成10分鐘就結束。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「另一半越來越快...」一名妹子透露，男友有過性經驗，反觀她是第一次與異性親密連結，起初激戰時，男友長達2小時才會噴射，怎料性事契合後，男友10分鐘就完事了，讓原PO傻眼直呼沒感覺。討拍文曝光後，老司機紛紛笑虧「10分鐘算是蠻正常的欸，覺得是你胃口被養大！」

一名女網友在Dcard表示，小倆口交往快1年，不過近半年才有親密關係，起初男友總是射不出，「甚至需要1至2個小時才能結束。」男友則解釋，與前任床戰也是這種模式。

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磨合了一段時間，原PO說，性事開始與男友變得契合，而她也非常享受連結的愉悅感，豈料男友竟從慢郎中變成快槍俠，「大概10分鐘...都是我沒什麼感覺，他就開始衝刺、結束了。」

對此，原PO崩潰哀喊「其他情侶間有沒有這種問題？有沒有什麼改善的方法呢？」

文章曝光後，一票老司機笑虧，「10分鐘算是蠻正常的欸，覺得是你胃口被養大，已經習慣一、兩個小時了，可能你也比較不敏感，所以10分鐘對你沒什麼感覺」、「不前戲，10-15分鐘差不多剛剛好耶」、「可能是習慣了，比較能放得開，之前緊張，你們可以玩個玩具唄，增加點不同的情趣試試」、「好厲害兩個小時，腳會不會酸？之前連續15分鐘就快掛了，要換個姿勢了」。

「最美性學博士」許藍方曾指出，有些男性總以為激戰越久，除了能展現雄風，女伴才會感到滿足，其中這觀念很母湯。許藍方指出，其實「前戲+正戲（放進去）+後戲」在30分鐘內最為理想，最多也不要超過40分鐘。

許藍方也透露，一般女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右，最好等女生高潮後再射精，但「能做到的沒有幾個（人）」。

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