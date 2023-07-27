色檢察官「染指女被告」要求性愛　辦公室自宅洩慾偷拍

▲丹尼爾斯坦芬告知女性被告，只要答應發生性關係，案件就能從寬處理。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國威斯康辛州52歲前檢察官丹尼爾斯坦芬（Daniel Steffen）對手上案件的女性被告伸出狼爪，告知女性一切都可以談，只要答應發生性關係，案件就能從寬處理，自家、辦公室都是他的逞慾地點，趁機偷拍性愛過程，並對鏡頭眨眼伸舌反覆詢問女子「誰是主人」。已知至少3名女子受害，他被判處入獄18個月。

綜合美聯社、紐約郵報等報導，丹尼爾斯坦芬2018年至2020年犯下這些案件，當時職位為伯奈特郡助理地方檢察官，其中一名女性被害者是他手中正在處理的刑事案件被告。

法律文件指出，丹尼爾斯坦芬向這名女性被告承諾，可透過性交易換取案件從寬處理，他給出私人手機號碼，邀請女性到家中發生多次性行為，也在辦公室上班期間做愛。他還秘密拍攝兩人的性愛過程，伸舌對鏡頭多次眨眼，在發生性行為期間反覆詢問她「誰是主人」。

女性受害者似乎不知道已被偷拍，面對調查人員的詢問，她起初否認與丹尼爾斯坦芬有過關係，但得知他的iPad性愛影片有她時，她才坦承一切。這些影片已被扣押為證據。除此之外，另名女子也遇到類似情況，丹尼爾斯坦芬告訴她可以免受指控，而她同樣不知道被偷拍。

總計有3名女子受害，丹尼爾斯坦芬今年4月被判處3項罪名成立，要入獄18個月。依據判決，除了坐牢之外，他必須接受2年延長監管、4年緩刑，並在威斯康辛州性犯罪者註冊登記10年。