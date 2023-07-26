比基尼辣妹忙穿衣...颱風逼近消防員岸邊勸導　新人拍婚紗也喊卡

▲ 消防猛男勸離比基尼辣妹。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，目前已逼近中颱上限，隨時將轉為強颱，新北市政府消防局要求各分隊整備船艇、船外機及相關個人救生裝備等預先檢視準備，26日更推派消防猛男是到海邊勸離民眾，包含：比基尼辣妹、海邊拍婚紗照的新人和玩水遊客全都被勸離，消防局提醒民眾颱風期間務必注意自身安全，勿隨意至海邊逐浪、觀浪及從事相關水域活動。

杜蘇芮颱風來襲，暴風圈於今日上午8時接觸台灣陸地，颱風七級暴風圈半徑也擴大到300公里，強度達中颱上限，預計今日深夜到週四上午颱風中心將會最接近台灣，這兩天也是颱風影響台灣最明顯的時候，為確保致災性強風豪雨可能吹落招牌或吹倒路樹等，新北市政府消防局已要求各分隊整備船艇、船外機及相關個人救生裝備等預先檢視準備，如颱風來襲或短暫強降雨而造成積淹水需要救援時，消防人員以便能即刻前往協助搶救。

第三大隊水域轄區包含淡水區洲子灣、沙崙海域、三芝區潛水灣及芝蘭公園等，每日皆派員上下午前往水域巡邏，提醒民眾相關水域安全宣導，近日已勸離新人拍婚紗、比基尼辣妹和玩水的民眾等，消防局提醒，颱風來襲，民眾切勿隨意下水從事水域活動及安全作為。

新北消防第三大隊長陳志德表示，防颱整備作業仍持續進行中，民眾於颱風期間務必注意自身安全，勿隨意至海邊逐浪、觀浪及從事相關水域活動，另防颱、防汛乃至防救災工作永無止盡，不論在平時或災時，將災害損失降至最低，營造新北市安全環境。