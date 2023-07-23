青島「巧克力大爺」爆紅！　危急時刻能充當救生員

▲青島巧克力大爺在沙灘曬太陽和運動。（圖／翻攝自央視新聞，下同）



記者林郁婷／綜合報導

山東青島最近出現受人矚目的新群體「巧克力大爺」，每個人都躺在沙灘上，刻意曬成古銅色皮膚，在危急時刻還能充當救生員，不管是有遊客溺水、有人想輕生或是遺失東西，都能第一時間衝下去幫忙，如今也成為了新的旅遊打卡景點。

《澎湃新聞》報導，巧克力大爺們大多已經退休，游泳經驗豐富，最少20幾年，最多甚至超過50年，平常沒事就會躺在沙灘上曬太陽，一邊聊天一邊運動，但其實他們還有一個特殊能力，只要聽到有人呼喊救命，就會立刻跑去救人，這也導致當地流傳一句話「每個青島巧克力大爺身上都背負『幾條人命』，救人的命」。

「巧克力大爺」群體裡最高齡有97歲，每個人都在青島生活了幾十年，對海邊的氣象、水溫、潮汐、海流、海浪、每天漲退潮的規律，都瞭若指掌，除了救人外，他們也會不斷向遊客進行安全宣導。雖然海灘都會配有專業救生團隊，但範圍太廣，救生員很難全面顧及，這時巧克力大爺們就發揮了作用，幫忙找東西、救溺水的人或開導想輕生的人。

如今除了青島，各地海灘也都開始出現「巧克力大爺」。不過，也有人擔心，身體長時間曝曬在太陽下真的沒問題嗎？

青島市市立醫院皮膚病診療中心副主任王昌媛表示，水的反射會加重紫外線對人體的傷害，「他們已經出現了這種黑的巧克力色，後期『光老化』它是一個慢性變化」，像是之後可能出現免疫系統問題或是皮膚癌，巧克力大爺們身體素質較好，「但是對於我們大多數普通人來說，如果你在高溫下再加上劇烈運動，這種風險還是比較大的，我建議大家要循序漸進。」