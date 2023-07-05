高美濕地3移工落海失聯！　同鄉帶啤酒衣物「香菸插飯」海邊祈禱

記者許權毅／台中報導

台中高美濕地昨日傳出3名越南籍移工落海，截至13許已經失聯21小時。據了解，3位移工都是來自越南中越，同鄉的多名好友得知此事，今日下午帶了失聯者的衣物、香菸、啤酒以及水果等，在岸際邊拜拜，落淚向大海喊話，希望能盡快找到3人。

▲▼高美濕地3名移工失聯，同鄉友人帶著水果、食物以及失聯者衣物在海邊拜拜祈求。（圖／記者許權毅攝，下同）



其中一名來自越南的友人透露，昨日是一群人來這裡遊玩，不料其中3人失蹤，大家都來自越南中越，雖然在不同地方上班，但是因為都是同鄉，感情好，昨日得知消息後，大家都從北中南趕來清水海邊。

失聯者的友人們一行8人，拿著失聯者的衣物，在海邊的小石椅上擺好，一旁還有水果、飲料啤酒、香菸、食物，在飯上插上香、香菸。友人說，越南也有類似習俗，如果有人發生失蹤意外，會在擺上衣物，向大海拜拜，希望能夠早日找到失蹤者。

搜救現場持續進行，海巡署今日一早6時許趁退潮，便趕緊下沙灘車在海岸邊尋找，也在消波塊區目視是否有人員受困裡頭，同時間，也由空勤總隊派遣直升機在北防沙堤到大甲溪出海口之間空中巡視，艦艇、空拍機以及陸上眺望，皆以落水點「南往北」擴大搜救中，截至14時左右仍未有進一步消息。