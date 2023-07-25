若「台灣有事」日防衛副大臣稱將支援　北京：哪來的底氣說三道四

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英國每日電訊報採訪時聲稱，如果中國大陸對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持。25日，大陸外交部發言人毛寧回應，日本防務高官罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎，已向日方提出嚴正交涉。

7月25日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報導，日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英媒採訪時聲稱，如果大陸對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持，不確定是防務裝備還是後勤支持，中方對此有何評論？

毛寧表示，台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日本防務部門現職高官罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件的原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

毛寧稱，「日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。他們哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四？」

毛寧強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。奉勸日方停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。

24日，大陸官媒《環球時報》首先開炮稱，井野俊郎這次說的話，是對中國紅線的一次踩踏，絕不僅僅是向島內「台獨」勢力釋放錯誤信號的問題。日本無論是給台灣提供防務裝備方面的「某種支持」，還是後勤方面的，都是絕對不能容許的。此舉將等同於對中國主權的侵犯，一定會遭到中國的強力反擊。