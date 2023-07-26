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響應中央2025C肝清零目標　南投獲頒B、C肝篩檢全專科標竿獎

▲南投縣榮獲「縣市B、C肝篩檢全專科標竿獎」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局榮獲「縣市B、C肝篩檢全專科標竿獎」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣響應中央「2025年根除C型肝炎」政策，持續擴大篩檢量能並提高醫療服務可近性、加強宣導，各項成果獲得中央肯定，頒發「縣市B、C肝篩檢全專科-標竿獎」；南投縣西醫診所協會理事長詹建盛與陳宏麟診所則分別榮獲「地方推動者B、C肝篩檢-推動績優獎」及「院所B、C肝篩檢-成效績優獎」。

依據衛福部統計處今年最新資料顯示，癌症蟬聯國人死因首位已有41年之久，肝癌更是10大癌症死亡率排名第2位，其高盛行率與慢性B、C型肝炎有關，使肝病堪稱台灣的國病；除訂定國內C型肝炎的防治政策和目標。衛福部國民健康署昨日也於臺大醫院國際會議中心舉辦「112年全國B、C型肝炎篩檢績優評比」公開表揚活動。

▲南投縣榮獲「縣市B、C肝篩檢全專科標竿獎」。（圖／南投縣政府提供）

詹建盛表示，因為本身是肝膽胃腸科醫師，接任南投縣西醫診所協會理事長後就視「2025年根除C肝」為重要使命；雖然南投並非高風險潛勢地區，但因幅員遼闊、醫療資源不足、民眾年齡層偏高、行動力不如都會縣市，縣府衛生局長陳南松傾力號召所有衛生所、醫院以及南投縣西醫診所協會所有會員，密集開會制定策略，設定C肝治療專線，全面篩檢，良性雙向轉診，鼓勵院所加入C肝治療單位，廣發C肝治療精美廣告單張引導民眾注意C肝風險，大幅提高本縣C肝清除率；身兼中華民國診所協會全國聯合會理事長的陳宏麟也承諾「2025根除C肝，全召、全篩、全治，基層診所不缺席！」。

▲南投縣榮獲「縣市B、C肝篩檢全專科標竿獎」。（圖／南投縣政府提供）

陳南松再次呼籲民眾應重視B、C型肝炎問題，儘早篩檢避免長期忽視，國健署提供45至79歲一般民眾（原住民40至79歲）終生一次的篩檢機會，並於110年將口服C肝藥物納入健保，治療藥費全額由健保給付，且新藥只需服藥8到12週、副作用低、治癒率高達99%，建議B、C型肝炎患者務必遵照醫囑治療，避免惡化變成肝硬化或肝癌；陳南松另提醒民眾應做好個人衛生習慣，不要與他人共用牙刷、刮鬍刀等貼身物品，降低感染的可能性，也避免不必要的血液、體液接觸，當發現有感染時應調整生活習慣，配合治療。

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