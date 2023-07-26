與侯競辦發言人隔空互槓　徐巧芯稱「已化解」：可成正面案例

▲徐巧芯。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯26日與侯友宜辦公室發言人黃子哲隔空互槓，黃子哲批評徐巧芯主持鴻海集團創辦人郭台銘的活動，直言「法律是最低的道德標準」，徐巧芯則反嗆，別把民調低迷都怪給別人。徐巧芯下午受訪時表示，自己已找黃子哲溝通，黨內同袍難免會有小摩擦，但若兩邊可以溝通上，都是朋友友軍。

針對近期國民黨的紛擾，包括侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰質疑國民黨主席朱立倫「執政大聯盟」、批評前台北市議員羅智強等人，徐巧芯26日下午在台北市議會受訪時回應，723全代會之後，黨中央、侯競辦對於黨內意見不同者，在「胡蘿蔔與棒子之間，好像比較容易拿出棒子來。」

徐巧芯說，如果黨部有規範的話，不論合理與否，做為黨的提名人都會百分之百遵守，不過選舉過程中也會認識到很多朋友，比較需要自主的空間，所以當然會希望多一點彈性，例如國民黨在台中禮讓前立委蔡壁如，就是希望對方能贏過現任民進黨立委蔡其昌，倘若有機會互相拉抬，這是不是有違規問題，理論上也應該認為沒有。

針對與黃子哲隔空互槓，徐巧芯回應，自己早上錄製廣播時，聽到黃子哲在另一個廣播節目中的一些內容，讓他比較不舒服，所以可能言詞較激烈了一點，但下節目後兩人也有見面，黃子哲提及「若有冒犯到的地方很不好意思，知道妳（徐巧芯）都有在幫侯友宜」，而她也回答「如果有讓你不舒服的地方，也非我的本意。」

徐巧芯認為，這種小小糾紛，自己內部講開就可化解，重點在於團結一致對外，「我覺得我跟黃子哲的案例，可以變成一個正面的案例」，黨內同袍難免會有小摩擦、擦槍走火，但只要兩邊可以溝通上，就是同袍、朋友、友軍，應攜手一起向外。