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「郭柯配」下架民進黨機會是零　媒體人：金溥聰正破除亡黨亂局

▲▼新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對2024總統大選，在野的非綠陣營是否整合，備受外界關注，不僅侯友宜競辦執行長金溥聰日前說「柯侯配百分百不可能」，國民黨發言人蕭敬嚴26日中午接受專訪時也斷言，「柯侯配」的方案並不可能。對此，媒體人韋安表示，「郭柯配」下架民進黨的機會是零，只有一些藍營人士，因為各種目的，還在朝這個方向努力，金溥聰則把這種異想天開，且不可能完成政黨輪替卻會害國民黨亡黨的亂局破除。

韋安今日透過臉書發文表示，「柯侯配」只是一種策略而非目的，就是為了干擾侯友宜的民意支持度，把藍營支持者「騙去」挺柯，以為可以下架民進黨。不過，在侯友宜支持度被拉低後，若不可能接受「柯侯配」，最後只有被逼退，鴻海集團創辦人郭台銘就可能重新出賽，並代表國民黨與柯文哲搞非綠聯盟，最後變成「郭柯配」。

不過，韋安指出，現在柯文哲已不見郭台銘，連電話都不接，代表柯不可能與郭合作，於是「郭柯配」下架民進黨的機會是零，只有一些藍營人士，因為各種目的，還在朝這個方向努力。所以金溥聰直接說不可能接受『白正藍副』，正是要把這種異想天開，且不可能完成政黨輪替卻會害國民黨亡黨的亂局破除。

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