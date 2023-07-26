　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南安南區什二佃南天宮　池王爺聖誕免費過七星平安橋送壽麵

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆6月18日是池王爺聖誕，是許多池王爺信眾大德的共同記憶，位於台南市安南區什二佃南天宮，經過十餘年努力傳承，成功地將免費過七星平安橋、淨油、免費提供平安紅圓、素食魯麵…等儀式，轉化成所有台南市民對於地方廟宇的盛事記憶。

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年十二佃南天宮延續傳統盛事，國曆8月4日（農曆6月18日）)星期五，繼續舉辦池王聖誕慶典活動。當日上午舉行團拜祝壽大典，下午2時30分起免費提供素食魯麵，供善信大德吃平安，下午3時起免費過七星平安橋、淨油、消災祈安賜福。因為正值暑假期間，主委吳順德表示，歡迎家長帶家中小孩來拜拜、過七星平安橋，可以保佑平安、學業進步。

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年國曆8月4日(農曆6月18日)星期五，池府千歲聖誕當天，上午九時至十一時，進行各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，現場也提供現煮平安紅湯圓，供善信大德吃平安團圓；下午二時三十分起，免費提供平安素食魯麵，供善信大德吃飽、吃平安；下午三時起，免費過七星平安橋、淨油，供善信大德消災祈福。每年舉辦的過七星平安橋，都有數千人參加，非常熱鬧，尤其正值暑假期間，歡迎家長帶小孩來拜拜、過七星平安橋後，可以保佑平安、學業進步；下午六時起，夜遶晚境祈求合境平安庄運昌隆、人和興旺、社會祥和；下午七時三十分起，同樣安排康樂隊歌舞及大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區什二佃南天宮盛大舉辦池王聖誕慶典活動，免費過七星平安橋.、送平安壽麵…等，歡迎信眾一起來向池王爺祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市安南區什二佃南天宮管理委員會吳順德主任委員表示，南天宮自光緒元年（公元1875年）草庵建廟迄今140餘年，始立廟額「南天宮」第104年，現廟貌逾60週年，謂為台江木樑結構廟宇之典範。主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神，神威廣大，福澤群生。什二佃南天宮誠心邀請契子、眾善信大德、顧問、各友宮交陪境蒞臨指導、共沐神恩，也誠摯歡迎民眾一起相招來拜拜，逗熱鬧，共同為池府王爺聖誕祝壽。

ET快訊
快訊／今晚、明天都停班停課！　台東宣布了
快訊／暴風圈觸陸了！陸上戒備範圍出爐
快訊／颱風發威！大樓招牌掉落　砸捷運出口處
李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」
快訊／吸毒害死愛女　彫博怒發聲！
快訊／高雄5區風雨達標　今晚起停班課
快訊／監院認定「確診者不能投票」剝奪投票權　影響人數曝光
快訊／戴寧詐助理費　遭判刑10年6月
快訊／高雄宣布1區今晚停班課
快訊／暴風圈即將觸陸！「雲林以南」全列陸上警戒區　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台颱風假懶人包！台東風雨達標　今晚、明天停班停課

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

全台首座！台鐵花蓮站「禮賓候車室」8／2啟用　百名會員免費體驗

「輔大陳若儀」疑回頭求前任陪挑禮物！元祖男主曝對話：放過我吧

媽逛市場噴5萬元「曬出5件戰利品」　她一看吐血！私訊闆娘氣炸了

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴5點後全面停駛　南橫等3公路封閉

台鐵南迴線17時後各級列車全面停駛　平溪深澳支線下午陸續停開

妹子自曝吃鍋「1習慣」　友人驚喊不正常！全場也搖頭：母湯

快訊／杜蘇芮逼近雨彈開炸　高市府宣布「5地區」今晚停班停課

快訊／颱風假有望！「雲林以南」全列陸上警戒區　暴風圈即將觸陸

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

何潤東夫妻「結束16年異地生活」！　林姵希「生活不能自理」搬到大陸

不斷更新／全台颱風假懶人包！台東風雨達標　今晚、明天停班停課

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

全台首座！台鐵花蓮站「禮賓候車室」8／2啟用　百名會員免費體驗

「輔大陳若儀」疑回頭求前任陪挑禮物！元祖男主曝對話：放過我吧

媽逛市場噴5萬元「曬出5件戰利品」　她一看吐血！私訊闆娘氣炸了

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴5點後全面停駛　南橫等3公路封閉

台鐵南迴線17時後各級列車全面停駛　平溪深澳支線下午陸續停開

妹子自曝吃鍋「1習慣」　友人驚喊不正常！全場也搖頭：母湯

快訊／杜蘇芮逼近雨彈開炸　高市府宣布「5地區」今晚停班停課

快訊／颱風假有望！「雲林以南」全列陸上警戒區　暴風圈即將觸陸

杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

不斷更新／全台颱風假懶人包！台東風雨達標　今晚、明天停班停課

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

不滿說真話就被砍　陳玉珍酸侯友宜「穿國王新衣」獲全民擁戴

林心如高中母校26億賣達欣工　將改建剛需型住宅大樓

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

黑海糧食協定失效　散裝船期貨市場運價連日上揚

全台首座！台鐵花蓮站「禮賓候車室」8／2啟用　百名會員免費體驗

賴清德民調領先但不樂觀　「3原因」難衝破天花板

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

鳳梨大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

颱風假有望！陸警範圍擴大

馮語婷開戰！檢舉5歲童媽「賣仿冒品」

更多熱門

相關新聞

台南4家冰品飲料店遭裁罰

台南4家冰品飲料店遭裁罰

為維護現場調製飲料及冰品衛生安全，食品藥物管理署聯合地方衛生局執行「2023年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，台南市新營區民權路 「米里mini」、北區公園路「阿義鳳梨冰」、南紡購物中心「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」、中西區永福路1段「決哥手烘咖啡」等4家冰品飲料店，違反食安法相關規定遭裁罰。

傳唐吉訶德將進駐台南　在地人：站前商圈重返榮耀

傳唐吉訶德將進駐台南　在地人：站前商圈重返榮耀

台南推動性別平等打造友善職場

台南推動性別平等打造友善職場

國1安定段拖板車+貨車事故　全線封閉

國1安定段拖板車+貨車事故　全線封閉

台南市消防局辦理公文實務應用講習

台南市消防局辦理公文實務應用講習

關鍵字：

台南安南區什二佃南天宮池王爺聖誕七星平安橋壽麵

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面