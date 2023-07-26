歐洲復興開發銀行及其會員國　參訪台南智慧停車、綠能運具推動成果

▲歐洲復興開發銀行及其會員國共15名外賓，就台南市建置智慧化交通、停車管理及綠能運具等數位軟硬體建設，前來取經交流參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動智慧化交通管理，近年來智慧路邊停車建置成果豐碩，除廣受市民肯定及支持外，更名揚國際，26日由歐洲復興開發銀行及其會員國共15名外賓，就台南市建置智慧化交通、停車管理及綠能運具等數位軟硬體建設，前來取經交流參訪，互相分享執行相關業務成果與經驗。

市長黃偉哲表示，台南市政府很早就決定將智慧化與自動化導入城市服務，戮力發展智慧城市，在針對全台22縣市進行的「2022智慧城市大調查」中，台南整體智慧化便民措施滿意度獲領先評分，足見城市治理成果獲民眾認同。而民眾最在意的智慧交通、智慧醫療及最期待提升政府服務效率，更是台南市政府打造宜居城市重點發展面向。

市府透過「大台南智慧交通中心」扮演交通管理的控制核心，串聯各式交通IoT感測設施，在智慧交通控制、智慧安全路口、智慧公車站牌等，都有豐富成果；而「智慧路邊停車服務」更是在這五年有卓越的成績。

歐洲復興開發銀行負責綠色城市及綠能運具代表人Tali Trigg表示，台南市智慧路邊停車計費系統可全天候管理停車格位，除現場可提供民眾多元的繳費服務外，更運用IoT物聯網技術，將停車即時資訊傳送至雲端數據平台進行整合，再透過台南好停APP提供民眾即時剩餘格位資訊與導航服務，對台南市能提供市民「找得到、停得到、方便繳」之優質停車服務表示驚豔，也期許本次參與的各國來賓能將此經驗帶回各國，評估結合中央補助、地方規劃與民間業者新式科技等力量，建構完善的智慧交通管理系統。

交通局長王銘德指出，近3年來台南市智慧路邊停車服務表現亮眼，設置智慧停車柱的路段平均周轉率提升了22.6％；成大研究發展基金會於2022年7月調查結果顯示，高達9成市民滿意並支持台南市擴大智慧路邊停車服務範圍。除持續擴建台南市智慧停車柱外，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，同時順應全球電動車的時代來臨，電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，本市首創「智慧充電停車柱」，結合電動車充電服務，讓路邊停車與充電一次搞定，為民眾帶來更多元智慧交通服務。

交通局長王銘德亦指出，為了鼓勵客運業者汰換電動公車，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦依據低碳城市自治條例額外加碼補助業者購買電動公車，每輛最高150萬元，目前全市電動公車已有57輛，約佔全數車輛的14％，另尚有56輛電動公車緊鑼密鼓打造中，預計可於2023年底與大家見面。本次特地規劃歐洲復興開發銀行及其會員國（分別來自10個國家）來訪的外賓實地試乘「Model T」搭乘電動公車在各參訪地點之間移動，感受電動公車在市區道路行駛的安靜平穩。

市長黃偉哲感謝歐洲復興開發銀行及其會員國各位外賓對台南智慧交通的肯定，遠道來參訪智慧停車系統及綠能運具，雙方交換意見熱絡，也期待彼此能更加精進，繼續為優質、人本的交通運輸環境努力。