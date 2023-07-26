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社會 社會焦點 保障人權

圖書館徵才可兼職「愛乾淨就就好」月薪32K　公所：那是詐騙！　

▲彰化所屬臉書社群有多起圖書館徵才廣告。（圖／翻攝自網路）

▲彰化所屬臉書社群有多起圖書館徵才廣告。（圖／翻攝自網路，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

暑假期間，社會新鮮人打工機會增多，近期在彰化員林市及鹿港鎮社群出現「徵求圖書館櫃台」的徵才訊息，月薪32K、時薪190元起起跳、含勞健保，甚至可兼職，優渥的條件讓人看得超心動，對此所屬公所圖書館立馬跳出來澄清，這是求職詐騙，圖書館職缺都會透過公所網站公開辦理徵才，請鄉親切勿上當。

▲彰化所屬臉書社群有多起圖書館徵才廣告。（圖／翻攝自網路）

▲員林市立圖書館澄清。（圖／翻攝自網路）

出現在鹿港及員林的「徵求圖書館櫃台」徵才廣告，內容幾乎雷同，工作內容是圖書流通、閱覽、管理、資料統計，除了周一採一班制、工作時間周二至周六，採2班制，還需要輪值，正職月薪3萬2000，兼職時薪每小時190元，地點在員林及鹿港，還留有手機電話、只要加line就可諮詢。

乍看之下，這則徵才內容與圖書館櫃台工作相同，待在辦公室可吹冷氣又可兼職，有待業的民眾一看到工作開出的條件留言想應徵，立即被眼尖的網友阻止，直言這就是詐騙，今年5月間台中在地臉書社團發布台中市立圖書館徵才公告，圖書館也發聲明提醒您此爲不實資訊。

▲彰化所屬臉書社群有多起圖書館徵才廣告。（圖／翻攝自網路）

▲鹿港鎮立圖書館發聲明。（圖／翻攝自網路）

彰化縣圖書館職缺訊息固定會刊登在公所官網，不會透過臉書、LINE等管道徵才，如民眾接收到不實徵才資訊，請撥打165反詐騙諮詢專線，並勿分享及點擊不明網址或加入陌生人為LINE好友，呼籲鄉親勿受騙。

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