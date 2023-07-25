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國道警投資虛擬幣賺300萬...報好康害親友被騙160萬　還挨告詐欺

▲▼國道警察局員警投資虛擬貨幣遭騙，連同學、親友也遭殃 。（圖／翻攝國道警察局）

▲國道警察局員警投資虛擬貨幣遭騙，連累同學、親友也遭殃 。（圖／翻攝國道警察局）

記者陳以昇／新北報導

國道警察局一名員警透過「幣安」APP，將70萬台幣換成泰達幣，再投資「ACI量化機器人」網站，帳面上獲利300萬元，還陸續引薦警察同學、親友等9人加入，6月間網站突然關閉他才驚覺被騙，連同親友也都遭殃，損失超過160萬，國道警方獲報員警違法吸金立即展開調查，並強調若涉及違法絕不包庇，依法嚴辦。

據了解，謝姓員警是2017年特考班，2019年分發到國道公路警察局，目前任職在第二公路警察大隊楊梅分隊。2022年1月間，謝姓員警得知朋友投資虛擬貨幣獲利，於是除了諮詢朋友外，還上網查投資訊息、觀看Youtube網路教學，做足了功課。

謝員先到App「幣安」虛擬貨幣交易所，從帳戶內投入資金，再將台幣轉成虛擬貨幣泰達幣，然後投資超過70多萬元到「ACI量化機器人」網站，謝帳面上獲利超過300萬元後，開始向周遭親友，以及任職新北市警分局的警察同學等9人，炫耀、吹噓自己獨到的投資管道。

謝員同學親友等9人，按照他的方式，以3萬至30萬元不等的金額，陸續投入共約160多萬元入場，豈知6月間，「ACI量化機器人」網站無預警關站，所有帳面上幾百萬的數字全成泡影，他才驚覺受騙。

網站關閉後，同時間警政署接獲匿名檢舉，指稱謝姓員警是詐欺共犯，涉嫌吸金詐騙，利用投資虛擬貨幣進行詐騙。國道警察局督訓科獲報進行調查，他否認吸金，坦承提供投資網站、推薦帳號，再由親友、同學自行登入網站進行投資。

國道警察局表示，謝員身為警職人員分享投資獲利，導致受害者跟風並引薦投資，雖有告知投資風險，但國道警局仍將深入調查，若查謝員涉及違法絕不包庇，依法嚴辦。

新北市警察局表示，經了解目前只有一名員警疑似遭詐騙，該同仁係以被害人身分協助國道警局調查，本局將全面清查了解，若有相關同仁受害需協助者，將提供必要之協助及關懷，並利用各種管道，加強宣導員警謹慎投資理財避免受害。

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