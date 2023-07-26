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全台沒有颱風假！風雨超級大...鄉民湧台東屏東縣長臉書埋怨

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲杜蘇芮颱風暴風圈預計下午進入屏東恆春。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者黃資真／綜合報導

「杜蘇芮」颱風維持中颱上限，預計今(26)日下午暴風圈就會接觸恆春半島，但首當其衝的台東縣、屏東縣維持上班上課，引發當地民眾不滿，紛紛湧入縣長臉書抱怨，尤其住在山區的居民更是擔心自身安危，希望首長多為民眾著想。

根據今早7時最新資料，杜蘇芮近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑300公里，中心目前在鵝鑾鼻南南東方約350公里海面上，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

不過，昨晚全台各縣市宣布今天全部維持上班上課，包括首當其衝的屏東恆春，引來許多人不滿，昨晚起陸續在縣長周春米臉書貼文底下留言，「要我去上班，又要我落實防颱」、「明天大風大雨，我是一定過來指教的！」、「恆春風大雨大， 明天有專車接送上下班嗎？」

台東縣長饒慶鈴的臉書文章底下也出現不少留言哀號，「山區郊區的學校孩子們請為他們想想吧！」、「早上雨就這麼大了要怎麼上班呢？」、「縣長，我們還有住在山區的居民，去上班的路上會有落石那些的，已經有安全疑慮了」，甚至懷疑是否下午才臨時宣布停班課，徒增縣民麻煩；而花蓮、高雄縣長的臉書也出現部分想要停班課的聲音。

▲▼ 台東縣長饒慶鈴臉書湧入民眾哀號求放颱風假。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲▼台東縣長饒慶鈴、屏東縣長周春米臉書湧入網友留言抱怨。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲▼ 屏東縣長周春米臉書湧入民眾哀號求放颱風假。（圖／翻攝自周春米臉書）

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