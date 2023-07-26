堅信投資能獲暴利！苗栗翁遭詐400萬老本全沒了　還想拿土地貸款

▲警方埋伏順利逮捕3車手到案。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗市64歲黃姓老翁誤信詐騙集團投資可獲暴利，自5月份起陸續以面交方式交付近400萬元予詐騙集團，驚覺遭詐後報案求助。苗栗警方受理後，安排再一次面交時埋伏抓人，24日下午2點多，埋伏的警察在苗栗市中正路與寶樹路口發現車手車輛，以偵防車堵住車手的自小客車，直接逮捕3名車手帶回偵辦。

警方調查，黃翁於5月下旬接獲LINE詐騙訊息稱可投資股票獲利，一時衝動誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，自5月份起陸續以面交方式交付近400餘萬予詐騙集團，致積蓄用罄仍欲再拿土地貸款時，經親友提醒可能遭詐騙，才驚覺有異，向警方報案請求協助。

苗栗警分局受理後，發現老翁遭典型假投資詐騙，經與報案人取得共識後與警方聯手，假裝配合詐騙集團指示再次面交款項，順利將古男（25歲)、尤男（20歲)及廖男（25歲)等3名車手誘出逮捕帶回偵辦。



苗栗警察分局南苗派出所接獲報案後，隨即成立專案小組，並報請地檢署檢察官指揮偵辦，待報案人欲再次面交時，率員警到場埋伏，於24日下午14時許，發現3名犯嫌駕駛車輛出現取款，員警立刻上前圍捕控制盤查，並起出投資理財專員識別證3張、手機4支等犯罪證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。



苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！