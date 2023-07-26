杜蘇芮發威！花蓮高寮、崙天便橋遭沖毀　六十石山道路坍方

▲受杜蘇芮颱風影響，溪水沖毀花蓮高寮大橋便道。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者王兆麟、蔡怡萍／花蓮報導

杜蘇芮颱風來襲，目前已在花東造成不小雨勢，出現零星災情，花蓮玉里鎮竹林便道已進行封閉管制，禁止人車通行；而玉里鎮高寮便橋及卓溪鄉崙天便橋更傳出遭到沖毀，請鄉親務必改道並注意安全。

▲▼杜蘇芮颱風帶來雨勢，為求人車安全花蓮竹林便道進行封閉。（圖／記者柯政誟翻攝）



目前杜蘇芮颱風持續進逼，花蓮縣政府稍早宣布，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等三鄉鎮今（26）日下午起停班停課。而初步統計花蓮玉里鎮竹林便道封閉，禁止人車通行；玉里鎮高寮便橋及卓溪鄉崙天便橋遭暴漲溪水沖毀，人車已無法再通過。



另外，花蓮台8線112K至120K封閉，六十石山約7公里處道路坍塌，現場已擺設三角錐，請鄉親特別留意。

依據水土保持局花蓮分局分析，玉里鎮、秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉、萬榮鄉、光復鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉預估將於今(26)日白天發布黃色警戒。入夜後瑞穗鄉預估發布黃色警戒；吉安鄉、花蓮市預估維持黃色警戒；玉里鎮、光復鄉、秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉、萬榮鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉預估發布紅色警戒。

縣府已安排值班人員24小時監控颱風動態及雨量觀測，如有黃、紅色警戒發布，或研判降雨量將超過警戒值，則立即以通報公所進行保全戶疏散撤離，屆時亦請民眾配合撤離工作。