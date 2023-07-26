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「5歲兒鬧店」台中醫師娘認錯了　公審店家拖累老公工作停擺

記者林彥臣／綜合報導

台中「林姓醫師娘」因為在花蓮名店「一碗小」消費時，放任5歲兒調皮搗蛋，遭到老闆制止並要求管教，氣得她留言，要大家灌爆店家，卻招來「大逆風」，被網友一面倒批評是恐龍家長，導致雙方發生論戰。最終林女還是在26日出面2度鞠躬道歉，甚至坦承她的婦產科醫師老公，因此工作停擺。

林女日前在花蓮名店「一碗小」消費，5歲兒子碰了櫃檯上的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆制止，並要求她管教，卻因此氣得發文，要大家一起在她的評論底下留言，灌爆店家。

▲不爽名店「管好小孩」揪網友灌爆臉書反被掀黑歷史　醫師娘出面2度鞠躬道歉。（圖／民眾提供）

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▲不爽名店「管好小孩」揪網友灌爆臉書反被掀黑歷史，醫師娘出面2度鞠躬道歉。（圖／民眾提供）

林女本想號召網友公審店家，不料卻遭來大逆風還反遭肉搜，被起底疑似從事過八大行業、老公是婦產科醫師，害得醫師老公曾任職的診所也被網友灌爆，就連她經營服飾粉專，也被網紅馮語婷檢舉是「賣淘寶貨仿香奈兒的貴婦」，事後林女關版、關個人臉書，也拒接媒體電話。

林女不甘遭到網友出征，一度揚言要對網友提告，不過最終還是在26日出面接受媒體訪問，並且2度鞠躬表示，「對花蓮一碗小餐廳老闆致上誠摯萬分的歉意」。

根據《三立新聞網》報導，林姓醫師娘今表示，自己事後至今2天都沒能吃好睡好，坦言當時護子心切、情緒失控，對於造成業者困擾感到抱歉。她也表示，丈夫的醫師身分和工作診所都被起底刷負評，目前工作已暫停，希望事件能夠落幕。

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