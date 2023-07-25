拳上新卡司！朱凱翔約戰羅智強　喊話「為賺奶粉錢」

▲前議員羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

《拳上 The Cage》賽事日前創造流量話題中心，不少觀眾紛紛敲碗第二季，其中包含張家兄弟、陳沂vs.雞排妹等等。而昨（24日）才喜獲愛女的名嘴朱凱翔也透過臉書專頁《不演了新聞台》約戰前議員羅智強，他表示，為賺奶粉錢，起手式：約戰拳上籠鬥羅智強。大家會想看嗎？

朱凱翔日前身陷性騷風暴，他先是被羅智強子弟兵、雲林縣議員陳芳盈指控曾當面問「可以和你打砲嗎？」之後又有受害者透過陳芳盈發聲。陳也成立「反性騷鹹豬手滾」粉專，宣布長期投入反性騷運動。而朱則暫時停止節目錄製。

而朱凱翔24日深夜，透過自己經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」透露老婆順產消息：「謝謝大家，母女均安。」夫妻倆結婚10年迎來家中首個寶寶，晉升一家三口，不少網友粉絲都在該貼文下開心道賀：「恭喜！」

他今日也透過臉書專頁《不演了新聞台》約戰羅智強，他表示，為賺奶粉錢，起手式：約戰拳上籠鬥羅智強。大家會想看嗎？貼文下方則有不少支持者留言「你跟朱學恒約戰 賣爆！」、「直接開嬰兒吃播，順便代言奶粉！多棒！」、「打完就沒事啦，一起幹爆執政黨」、「當然想看阿 強強對決！」