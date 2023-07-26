全台風雨時程！杜蘇芮最強核心恐掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

▲全台風雨時程。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

慎防致災降雨！中央氣象局持續發布杜蘇芮海上陸上颱風警報，氣象局預估，台東縣山區、花蓮縣山區總雨量可能達700到1000毫米。氣象粉專則製作「全台風雨時程」圖，讓民眾了解風雨變化，並提醒颱風最強核心將掃過金門，接近澎湖及小琉球，請當地民眾務必小心。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，杜蘇芮仍為中颱上限，未來通過巴士海峽、台灣海峽南部，進入大陸，不確定性範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

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▼杜蘇芮進逼台灣。 （圖／翻攝tropicaltidbits）



吳德榮說，杜蘇芮的降雨對陸地的威脅，東半部因地形抬升，將有致災降雨（山區總雨量達1000毫米）發生；其次為屏東地區及高雄山區，其雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有不確定性，需密切觀察；澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽；中部以北受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風及驟雨。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五上半天受颱風環流影響，今日東半部降雨持續，南部、大台北降雨漸增，中部以北至桃園轉有局部陣雨；周四至周五上半天各地慎防強風豪雨；周五下半天風雨逐漸減小；周六至下周二天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後慎防局部大雷雨。

氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據今晨6時15分最新資料，杜蘇芮近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑300公里，中心目前在鵝鑾鼻南方約350公里海面上，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



根據氣象局今晨最新發布「風雨預報」，預估台東縣山區、花蓮縣山區總雨量可能達700到1000毫米，要慎防致災降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」則製作「全台風雨時程」圖，讓民眾了解風雨變化，並提醒颱風最強核心將掃過金門，接近澎湖及小琉球，請當地民眾務必小心；另外，美國全球模式（GFS）依然認為台灣西岸北上，很有個性、執著。

▲▼氣象局最新預估各縣市總雨量。（圖／氣象局）

