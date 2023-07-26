巨大杜蘇芮「關鍵北轉點」決定全台風雨　中央山脈最強守護7地區

▲杜蘇芮外圍環流已帶來強對流降雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）暴風圈進入巴士海峽近海，中央氣象局深夜將高雄、台東、屏東、恆春半島列入陸上警報範圍，並擴大發布基隆新北桃園、高屏宜花東7縣市豪雨特報，氣象專家則分析「全台風雨攻略」，直指杜蘇芮實際北轉點直接決定了各地的風雨大小，又因為中央山脈阻擋，導致各地風雨分布極端不同。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布7縣市豪雨特報，花蓮縣、台東地區及宜蘭山區有局部大雨或豪雨，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生機率。預估今天東半部地區及恆春半島將有豪大雨，大台北、南部地區、中部以北山區也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

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▼杜蘇芮走向轉彎點將決定全台風雨大小。



氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，杜蘇芮從西南部海域通過的路徑走向「大局已定」，預計將以中颱上限接近台灣。今天到27日（周四），是對台灣影響最劇烈時刻，27日下午是杜蘇芮最靠近時刻，28日（周五）之後，颱風登陸中國大陸，影響結束，但颱風與陸地的實際距離仍有變數，關鍵是今早杜蘇芮進入巴士海峽後的實際北轉點，同時直接決定了各地的風雨大小。

台灣颱風論壇指出，杜蘇芮暴風半徑廣達300公里，屬於風場龐大的大型颱風，但又遭遇中央山脈，使得各地風雨分布極端不同，東南部地區因地形攔截豐沛水氣，影響程度最大，受地形加強風速，北部沿海有強陣風。

●台東、恆春半島－

首當其中的就是台東、恆春半島，無論颱風走向，影響都是最大的地方，未來兩天嚴防強風豪雨，山區雨量將頗為可觀。



●台南至屏東－

在颱風中心抵達西南外海之前，西半側幾乎沒有感覺，風雨全被山脈擋下來。要等到27日上午，颱風逐漸進入台海，轉南風後，風雨情形就會快速增強，但整體的風雨大小，還是要看中心離多近。

●北北基桃－

至於離颱風中心最遠得北部地區，因為杜蘇芮暴風圈廣大，又有地形加成，北北基將有強而不斷的偏東風，加上外圍環流移入，會有一陣陣風雨。



●澎湖、金門－

預計27日午後起將「直面颱風核心」，嚴防強風豪雨。



●宜蘭、花蓮－

越南邊影響愈大，風雨越有感，由於是迎風面，會不斷被外圍環流攻擊，山區要注意較大雨勢。



●新竹至嘉義－

因為被山脈完美阻擋，幾乎沒有感覺，除非颱風出現意外偏北走勢，否則預期是本次最安全區域。