杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

▲杜蘇芮颱風來勢洶洶。 （圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮進逼，中央氣象局預報員廖經翔表示，未來陸上警報範圍較可能納入中部縣市。天氣風險公司總經理彭啟明則列出6點提醒，今天（26日）風雨會持續加大，暴風圈可能通過的縣市朋友們，真的要提高警覺做好準備，其他地方也會有陣雨，風速漸增。

彭啟明在臉書列出6點提醒：

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1、杜蘇芮颱風正逐漸靠近台灣海峽，影響日益加大。

2、預期今晚，恆春半島、台東、高屏等區域將進入暴風圈，強風豪雨可能出現。

3、周四颱風將繼續西北移動，預計傍晚至午夜期間最接近台灣西南沿岸。

4、周五上午，颱風可能會在金門西南方的沿海登陸，颱風警報有可能解除。

5、花東地區、恆春半島、南高屏以及外島的風雨情況將逐漸加大。

6、周五以後，颱風影響將逐漸減小，但天氣仍不穩定，需注意可能的局部大雷雨。

▼杜蘇芮颱風進逼台灣。 （圖／翻攝彭啟明臉書）



氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據今早7時最新資料，杜蘇芮近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑300公里，中心目前在鵝鑾鼻南南東方約350公里海面上，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估今天下午暴風圈會觸陸，先是恆春半島，而未來陸警範圍比較可能納入中部縣市，但也不排除之後颱風暴風半徑會縮小，縮小幅度會影響哪些縣市會涵蓋到陸警範圍，仍要再觀察。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

