杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部

記者黃翊婷／綜合報導

5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）持續轉向西北移動，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」25日深夜示警，颱風外圍環流雨帶凶猛，如果雲雨帶夠持久，可能有機會翻越中央山脈進到西部。

▲杜蘇芮26日清晨5時30分的雷達合成回波圖。（圖／中央氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」持續追蹤颱風杜蘇芮的動向，並在25日深夜11時許於臉書發文表示，颱風的外圍環流雨帶很凶猛，「花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭逐漸進入搖滾，請提高警覺，尤其花東山區」，如果雲雨帶夠持久，也有機會翻越中央山脈進到西部。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日（26日）清晨4時許再度發文表示，雖然杜蘇芮受到呂宋島地形影響，有點小打轉的現象，但未來整體路徑大致還是會朝西北方向前進。

▲杜蘇芮持續向西北轉北北西進行。（圖／中央氣象局）

依據中央氣象局26日清晨5時30分發布的資料顯示，杜蘇芮的中心位置在北緯18.8度、東經121.4度，即在鵝鑾鼻的南方約350公里的海面上，並以每小時13公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象局表示，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，26日花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率。