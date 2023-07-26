8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰　暴風圈下午觸陸

▲杜蘇芮逼近台灣。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

8縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員廖經翔表示，最近幾小時中度颱風杜蘇芮稍原地打轉、速度放慢，現在到來台灣前強度最強，預估今天（26日）下午暴風圈會觸陸，今晚到周四最接近台灣，周四全台有大雨或豪雨機率。

豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣

陸上警報：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

▼颱風水氣不斷移入。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據今晨5時半最新資料，杜蘇芮近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑300公里，中心目前在鵝鑾鼻南方約350公里海面上，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，颱風最近幾小時滿靠近呂宋島地形，強度被地形破壞，原地稍微打轉、速度稍減慢，未來6-12小時會逐漸加速、回歸原本速度，朝台灣西南部沿海前進，到台灣前有機會重整強度，維持近中心最大風速每秒48公尺、中颱上限，現在到來台灣前是強度最強時，至於強颱機率已經不大，預估今天下午暴風圈會觸陸，先是恆春半島。

廖經翔指出，今天到周五颱風影響，今日東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，大台北、南部和中部以北山區雨勢可能較明顯，其他地區也有降雨；周四南部、東半部雨勢較明顯，全台有大雨或豪雨機率，其中花東、南部山區可能有大豪雨；周五白天颱風登陸中國大陸，全台也有降雨機率，以中南部雨勢較大，但逐漸趨緩。

廖經翔提到，周六、周日偏南風，花東、南部有些降雨，其他地區有午後雷陣雨；下周一、下周二吹西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

