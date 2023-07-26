杜蘇芮胖成圓形！暴風凝視轉彎　陸警範圍再擴大「增列台南」

▲杜蘇芮颱風暴風半圈呈現近似正圓。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者許力方／台北報導

中央氣象局今晨2時30分持續發布海上陸上颱風警報，5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）中心已經來到鵝鑾鼻南南東方海面，持續轉向西北移動，暴風圈已進入巴士海峽近海，新增台南進警戒範圍，包含高雄、台東、屏東、恆春半島都受威脅。另外針對全台7縣市發布「豪雨特報」，8縣市「陸上強風特報」。

氣象局最新一報陸上警報指出，杜蘇芮強度目前為中度颱風上限，所處環境條件適合維持中度颱風強度。7級暴風圈近似正圓，平均半徑為300公里，颱風外圍環流較為寬廣，對流發展也相當旺盛。

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▲杜蘇芮正在北轉靠近台灣。（圖／中央氣象局）



受颱風及其外圍環流影響，大颱北、東半部地區及高屏地區已有間歇雨勢，花蓮吉安鄉則出現時雨量67.5毫米的短延時強降雨。今（26）雨勢將逐漸增強，目前已發布豪雨特報，預計花蓮、台東地區及宜蘭縣山區將有局部大雨或豪雨發生機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生機率。

台灣今天各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生機率，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已觀測到3至5米的浪高，西南部、東半部及恆春半島沿海浪高將逐漸增為6米以上，請避免前往海邊活動。

蘭嶼、綠島今天則將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，新竹以北內陸地區及馬祖也有較強陣風。

▼杜蘇芮預測帶來最高300毫米以上等級降雨。（圖／中央氣象局）

