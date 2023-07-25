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大陸 大陸焦點 特派現場

目睹幼童墜落！胖司機「飛撲接人」救他一命：我肉多，可當緩衝

▲▼胖司機飛撲當肉墊。（圖／翻攝微博）

▲胖司機飛撲當肉墊，接住了幼童。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

陝西省西安市24日發生恐怖墜樓意外，一名幼童從家中的窗台墜落，所幸當時有名王姓公車司機路過，立即衝上前救人，成功保住了孩子的性命。事後王姓司機接受訪問則說，因為他身材較胖，可以充當肉墊緩衝，所以才會衝上去，還好最後成功救到了人。

綜合陸媒報導，這名幼童居住在西安某社區大樓的3樓，事件發生當下家裡沒有大人在，窗戶也沒有關，王姓司機看到情況後，立刻箭步衝上前，用身體當成肉墊，讓孩子砸下來的時候能有個緩衝。

值得慶幸的是，孩子砸在了王姓司機身上，雖然受到驚嚇，但送醫檢查後並沒有大礙，成功保住了性命，事件曝光後立刻引發許多討論。

後來王姓司機的工作地點被挖出，孩子的父親隔天也到場送錦旗，看見王姓司機的當下，立即下跪痛哭，更是抱住了對方，大喊「沒有你，我娃該咋辦呀」，內心的激動可想而知。

▼胖司機飛撲當肉墊。（圖／翻攝微博）

▲▼胖司機飛撲當肉墊。（圖／翻攝微博）

王姓司機事後受訪時表示，因為他也有孩子，發現意外的當下，心裡只想著「我一定要把人救下來」，於是上前撲了過去。

王姓司機提到，因為自己長得胖、身上的肉很多，如果孩子砸在他身上，絕對能夠起到緩衝的作用，所以才會奮不顧身上前，也沒有思考過自己是否會受傷。

對於這起事件，不少人關注司機身上的傷勢，但更多的是痛批家長失職，「家長怎麼老是這樣？為啥心這麼大」、「擔心大哥的胳膊，看著整個人都被拽下去了」、「能讓穿尿布的娃兒一個人待在家，我真服了」、「這些家長到底都在幹嘛？可以好好管管嗎？」

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