私生子也賣的「狠婦」余華英受審　法院外聚集「尋親者」盼團圓

▲「人販子」余華英在貴陽中院受審。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

貴陽中院今（14）日將公開審理余華英涉嫌拐賣兒童一案，余華英在此案被指控拐賣11名兒童，在開庭前，法院外便聚集許多「尋親者」，期待能從庭審中尋找失蹤孩子的蛛絲馬跡，期盼能早日團圓。據了解，余華英曾供稱初次犯案是於1992年賣掉自己的私生子，其後11年間共使13個孩子找不到回家的路。

▲法院外的「尋親者」想在案件審理期間尋找失蹤孩子的線索。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，今年將滿60歲的余華英是個「人販子」。根據檢方指控和此前判決，1993年起，她陸續伙同丈夫王某文或情夫龔某良拐賣13名兒童。這些兒童均被從西南地區拐賣至河北邯鄲。

余華英是雲南大理州鶴慶縣人，1963年12月29日出生在當地一戶普通人家，排行第四。1987年1月，剛滿23歲的余華英和丈夫王某文生下女兒。直至王某文盜竊案被捕後，余華英又攀上有婦之夫「木匠龔某良」，還生下一名私生子，並將這名私生子賣到河北邯鄲，自此開啟長達11年的拐賣兒童之路。

▲楊妞花（圖中）在26年後尋親成功。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據檢方控訴，余華英自1993年至1996年的短短三年多的時間內，和情夫龔某良一共拐賣來自多個家庭的11名兒童，其中有3對是姐弟或兄弟，全都被賣到河北邯鄲。1995年冬，余華英兩人來到貴陽，將5歲的楊妞花拐走，直至2021年，楊妞花才終於尋親成功，與原生父母家庭團圓。

余華英曾於2000年因拐賣兒童案遭刑事拘留，卻只在監獄待2個月便被釋放。直至2004年，余華英「重操舊業」再度幹起拐賣兒童的勾當，只是這次的「共犯」換成的丈夫王某文。

兩人在雲南楚雄拐走兩名孩童後，因家長迅速報案而被警方逮捕，當時，余華英和王某文街用化名躲過刑責，並於2009年刑滿釋放，至今，余華英涉嫌拐走的13人中，有2人被警方解救，10人先後找到了自己的原生家庭，還有1人仍未找到。

正因為楊妞花尋親成功，讓余華英再也躲不過法律的制裁，貴陽市南明區檢察院在2022年對余華英正式提起公訴，由於涉嫌重大，提請貴陽市中院審理。

