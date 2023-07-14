　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

私生子也賣的「狠婦」余華英受審　法院外聚集「尋親者」盼團圓

▲「人販子」余華英在貴陽中院受審。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「人販子」余華英在貴陽中院受審。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

貴陽中院今（14）日將公開審理余華英涉嫌拐賣兒童一案，余華英在此案被指控拐賣11名兒童，在開庭前，法院外便聚集許多「尋親者」，期待能從庭審中尋找失蹤孩子的蛛絲馬跡，期盼能早日團圓。據了解，余華英曾供稱初次犯案是於1992年賣掉自己的私生子，其後11年間共使13個孩子找不到回家的路。

▲「人販子」余華英在貴陽中院受審。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲法院外的「尋親者」想在案件審理期間尋找失蹤孩子的線索。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，今年將滿60歲的余華英是個「人販子」。根據檢方指控和此前判決，1993年起，她陸續伙同丈夫王某文或情夫龔某良拐賣13名兒童。這些兒童均被從西南地區拐賣至河北邯鄲。

余華英是雲南大理州鶴慶縣人，1963年12月29日出生在當地一戶普通人家，排行第四。1987年1月，剛滿23歲的余華英和丈夫王某文生下女兒。直至王某文盜竊案被捕後，余華英又攀上有婦之夫「木匠龔某良」，還生下一名私生子，並將這名私生子賣到河北邯鄲，自此開啟長達11年的拐賣兒童之路。

▲「人販子」余華英在貴陽中院受審。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲楊妞花（圖中）在26年後尋親成功。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據檢方控訴，余華英自1993年至1996年的短短三年多的時間內，和情夫龔某良一共拐賣來自多個家庭的11名兒童，其中有3對是姐弟或兄弟，全都被賣到河北邯鄲。1995年冬，余華英兩人來到貴陽，將5歲的楊妞花拐走，直至2021年，楊妞花才終於尋親成功，與原生父母家庭團圓。

余華英曾於2000年因拐賣兒童案遭刑事拘留，卻只在監獄待2個月便被釋放。直至2004年，余華英「重操舊業」再度幹起拐賣兒童的勾當，只是這次的「共犯」換成的丈夫王某文。

兩人在雲南楚雄拐走兩名孩童後，因家長迅速報案而被警方逮捕，當時，余華英和王某文街用化名躲過刑責，並於2009年刑滿釋放，至今，余華英涉嫌拐走的13人中，有2人被警方解救，10人先後找到了自己的原生家庭，還有1人仍未找到。

正因為楊妞花尋親成功，讓余華英再也躲不過法律的制裁，貴陽市南明區檢察院在2022年對余華英正式提起公訴，由於涉嫌重大，提請貴陽市中院審理。
 

ET快訊
快訊／曹格「IG突爆走洗版吳速玲」　公司曝他現況
快訊／戴維斯慘了！　遭檢方起訴
爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連3巨響　秒陷火海
12歲童頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭
1星負評跑錯棚！台科學生「狂刷5星」補血：我們沒吃白飯
《木曜4》巔峰作「這部一面倒」！　觀看1852萬次超狂
快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　1勇消受傷送醫
舅舅遺產獲「千萬透天+500萬」　媽只拿100萬氣報復...

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台北夏季旅展大陸設47攤位　海旅會何婕：呈現疫後旅遊新樣貌

猴子闖超市偷東西「多次警惕回頭」　店主無奈：好笑又好氣

私生子也賣的「狠婦」余華英受審　法院外聚集「尋親者」盼團圓

德國發布「中國戰略」挺台　陸使館：基於偏見去風險會適得其反

3點合作堅持　王毅：以東亞共同體為目標為世界注入東亞力量

王毅出席東盟會議　爭取早日達成「南海行為準則」

陸大使向英官員提出嚴正交涉：沒權利對港警說三道四

四川「哈哈村」一笑成名　村內小學、河流全部冠名「哈哈」

月內二會！王毅印尼會布林肯　再提「台灣問題」

昆山40名台籍人才取得陸專業職稱資格　含15名高級工程師

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

台北夏季旅展大陸設47攤位　海旅會何婕：呈現疫後旅遊新樣貌

猴子闖超市偷東西「多次警惕回頭」　店主無奈：好笑又好氣

私生子也賣的「狠婦」余華英受審　法院外聚集「尋親者」盼團圓

德國發布「中國戰略」挺台　陸使館：基於偏見去風險會適得其反

3點合作堅持　王毅：以東亞共同體為目標為世界注入東亞力量

王毅出席東盟會議　爭取早日達成「南海行為準則」

陸大使向英官員提出嚴正交涉：沒權利對港警說三道四

四川「哈哈村」一笑成名　村內小學、河流全部冠名「哈哈」

月內二會！王毅印尼會布林肯　再提「台灣問題」

昆山40名台籍人才取得陸專業職稱資格　含15名高級工程師

通車40年！民權大橋改建　內湖往松山改道通行

曹格找上「德翔海運」少東老婆！　洗版前妻吳速玲秒刪…情緒暴走

快訊／曹格離婚8個月「IG突爆走洗版吳速玲」　公司曝他現況：療傷中

「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

侯昌明遭員工控「把我們當狗」！　認了很受傷：不知怎麼相處

面試曝「因為離家近」NG？內行反揭統計　推爆「住得近的人」

燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯：五月中之前有人說要換賴柯嗎？

「小改款Nissan Altima」試駕！不向休旅車妥協的旗艦舒適大空間

A7能買？「商家沒幾間、大樓暗的」他縮了　住戶傻眼：見鬼了

大陸熱門新聞

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

妹子排隊腳痠　他化身奴隸獸蹲地當椅

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

白飯之亂讓大陸人看傻眼：這麼窮嗎

自動販賣機買水！28歲新手爸疑觸電口吐白沫身亡

女網紅被抖內大金主榨乾！2個月上當30多次

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

上海市16區終於都有市台協工委會

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

「殭屍車」停3年生43萬停車費 玻璃車身全是灰還被寫「願你平安」

學生罵司機傻B印度人　遭高中退學

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

快訊／陸取消制裁「天亮醫療」

清潔工「被罰21元」殺主管　警：人已抓獲

更多熱門

相關新聞

22歲女上班遲到1小時挨罵　父親反罵雇主

22歲女上班遲到1小時挨罵　父親反罵雇主

國外一名22歲女子上班遲到超過1小時，被男性雇主斥責，沒想到女子父親得知後直接打電話痛罵這名雇主，還說女兒是因為晚上沒睡好才會遲到，讓男雇主感到相當傻眼。

不是叫爸媽！兒講話第1句是叫牠

不是叫爸媽！兒講話第1句是叫牠

3歲孩說家裡沒寵物　原因超感動

3歲孩說家裡沒寵物　原因超感動

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

關鍵字：

人販子人販余華英女兒拐賣幼童尋親

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

快訊／吳速玲限動首回應！　

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面