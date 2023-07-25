「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

▲杜蘇芮颱風眼又大又清晰。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

4年來影響最大的颱風！中央氣象局持續針對屏東、台東、恆春半島發布陸上警報，全台20縣市宣布明天正常上班上課，預估5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）今晚有機會升級強颱，預報員羅雅尹表示，杜蘇芮在往西北通過巴士海峽的過程中，外圍環流讓東南部、恆春半島、北部沿海、大台北盆地有較強陣風，東半部雨勢將越來越明顯，明天有局部豪大雨，北部、南部平地、西半部山區也有間歇性雨勢。

羅雅尹指出，杜蘇芮目前穩定朝呂宋島北方近海接近，維持中颱強度上限，依照未來移動方向、速度，海陸警報範圍維持。觀測東半部、西南部沿海長浪明顯，很多地區有2至3米浪高，蘭嶼、台東有4米，今晚到明天風浪會越來越明顯，明天有出現6米以上浪高可能。

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▼杜蘇芮北上慢慢往北轉彎，暴風圈威脅南台灣。（圖／中央氣象局）



▼杜蘇芮將帶來豪大雨，東半部、南台灣為熱區。



風力預測上，羅雅尹表示，颱風外圍環流寬廣，明天杜蘇芮從呂宋島北端通過巴士海峽，這段過程中，颱風外圍環流的東北風，讓蘭嶼、綠島、恆春半島、東南部沿海出現較大陣風，外圍環流的風繞過台灣地形，造成台灣海峽北部有強風，金馬、新竹以北、基隆北海岸沿海，以及大台北盆地，也有較強陣風。

雨勢方面，東半部一陣陣雨勢，入夜到明天越來越明顯，明天東半部有局部豪大雨，北部、南部平地、西半部山區有間歇性降雨，27日（周四）颱風來到西南部近海，除了東半部降雨之外，南部降雨也會顯著增加，中部以北並有間歇性雨勢，花東地區、南部山區有豪雨或大豪雨，雨勢持續至28日（周五）清晨前，白天之後颱風登陸減弱，本島有機會雨勢減緩，但澎湖、金門相對靠近颱風，風雨仍明顯。

依據路徑潛勢分析，羅雅尹說，颱風在逐漸通過巴士海峽，26、27日（周三、四）兩天距離台灣最近，各地風雨時間程度不同，但特別提醒東半部、南部地區、澎湖金門做好準備。目前杜蘇芮強度維持，雲層動態消消長長，但颱風眼仍明顯，環流強度沒有特別顯著增強，因今晚到明天走到呂宋島的過程，海溫條件佳，不排除還是有稍微發展增強的可能。

氣象局觀測，杜蘇瑞今晚8時維持中度颱風強度，中心位在鵝鑾鼻南南東方約380公里海面上，以時速10轉13公里速度，向西北西轉西北移動，近中心最大風速維持每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，7級暴風半徑已經達到300公里，10級暴風半徑100公里。

▼杜蘇芮雨量預測，東部地區山區恐破300毫米。

