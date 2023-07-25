不斷更新／北北基桃都宣布了　「17縣市」明天正常上班課

▲杜蘇芮颱風今晨已達中颱上限，即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者趙蔡州、周亭瑋／台北報導

隨著杜蘇芮颱風逐漸逼近，各個縣市首長陸續在災害應變中心召開會議，至於是否有機會放颱風假，得由縣市政府參考「風雨預測」決定。《ETtoday新聞雲》將隨時為您關注、更新各縣市的停班停課狀況。

基隆市｜基隆市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，基隆市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

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台北市｜台北市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，台北市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

新北市｜新北市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，新北市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

桃園市｜桃園市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，桃園市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

新竹市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

苗栗縣｜苗栗縣政府人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課。

台中市｜台中市政府宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市明天（26日）未達停班停課標準，台中市照常上班、照常上課。

彰化縣｜彰化縣明（26）日未達停班停課標準，正常上班、正常上課（除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布），彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。

雲林縣｜雲林縣新聞處長卓宜姿表示，雲林縣政府慎重其事，等到晚間20:30中央氣象局的颱風預報再行判定是否正常上班上課，又或是放颱風假，不過依照現在中央氣象局所提供的風量和雨勢判斷，雲林縣明天肯定是正常上班上課。

雲林縣政府人事處25日晚間7點28分表示，由於颱風陸警警戒範圍尚未列入警戒區。雲林縣明天（26日）正常上班上課。

南投縣｜南投縣人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課。

嘉義市｜嘉義市政府表示，依據中央氣象局預報資料，本市明日（26日）尚未列入颱風警戒區，26日照常上班照常上課。

嘉義縣｜嘉義縣政府表示，依據中央氣象局預報資料，本縣明日（26日）尚未列入颱風警戒區，26日照常上班照常上課。

台南市｜台南市政府宣布，根據中央氣象局預報資料，台南市明天（26日）未達停班停課標準，台南市照常上班、照常上課。

高雄市｜高雄市政府表示，根據中央氣象局資訊，明日（26日）高雄市降雨預測平地低於50mm，山區降雨低於190mm，風力3-4級，最大陣風6級，未達停班課標準。高雄市明(26)日正常上班、正常上課。

屏東縣｜屏東縣政府宣布，根據中央氣象局預報資料，屏東縣明（26日）未達停班停課標準，26日正常上班、正常上課。

宜蘭縣｜宜蘭縣人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課。

花蓮縣｜花蓮縣政府表示，花蓮縣未列入警戒區域，明（26）日照常上班、照常上課。

台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜澎湖縣政府表示，依據中央氣象局7月25發布之杜蘇芮颱風警報資料顯示，澎湖縣明天（26日）正常上班、正常上課。

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布