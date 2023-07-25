　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／北北基桃都宣布了　「17縣市」明天正常上班課

▲▼杜蘇芮颱風即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

▲杜蘇芮颱風今晨已達中颱上限，即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者趙蔡州、周亭瑋／台北報導

隨著杜蘇芮颱風逐漸逼近，各個縣市首長陸續在災害應變中心召開會議，至於是否有機會放颱風假，得由縣市政府參考「風雨預測」決定。《ETtoday新聞雲》將隨時為您關注、更新各縣市的停班停課狀況。

基隆市｜基隆市政府晚上8點宣布依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，基隆市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市｜台北市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，台北市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

新北市｜新北市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，新北市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

桃園市｜桃園市政府晚上8點宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，桃園市26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，明日（26日）照常上班及上課。

新竹市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

苗栗縣｜苗栗縣政府人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課。

台中市｜台中市政府宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市明天（26日）未達停班停課標準，台中市照常上班、照常上課。

彰化縣｜彰化縣明（26）日未達停班停課標準，正常上班、正常上課（除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布），彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。

雲林縣｜雲林縣新聞處長卓宜姿表示，雲林縣政府慎重其事，等到晚間20:30中央氣象局的颱風預報再行判定是否正常上班上課，又或是放颱風假，不過依照現在中央氣象局所提供的風量和雨勢判斷，雲林縣明天肯定是正常上班上課。

雲林縣政府人事處25日晚間7點28分表示，由於颱風陸警警戒範圍尚未列入警戒區。雲林縣明天（26日）正常上班上課。

南投縣｜南投縣人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課

嘉義市｜嘉義市政府表示，依據中央氣象局預報資料，本市明日（26日）尚未列入颱風警戒區，26日照常上班照常上課。

嘉義縣｜嘉義縣政府表示，依據中央氣象局預報資料，本縣明日（26日）尚未列入颱風警戒區，26日照常上班照常上課。

台南市｜台南市政府宣布，根據中央氣象局預報資料，台南市明天（26日）未達停班停課標準，台南市照常上班、照常上課。

高雄市｜高雄市政府表示，根據中央氣象局資訊，明日（26日）高雄市降雨預測平地低於50mm，山區降雨低於190mm，風力3-4級，最大陣風6級，未達停班課標準。高雄市明(26)日正常上班、正常上課。

屏東縣｜屏東縣政府宣布，根據中央氣象局預報資料，屏東縣明（26日）未達停班停課標準，26日正常上班、正常上課。

宜蘭縣｜宜蘭縣人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課

花蓮縣｜花蓮縣政府表示，花蓮縣未列入警戒區域，明（26）日照常上班、照常上課。

台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜澎湖縣政府表示，依據中央氣象局7月25發布之杜蘇芮颱風警報資料顯示，澎湖縣明天（26日）正常上班、正常上課。

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／花蓮+1　「17縣市」明天正常上班課
快訊／杜蘇芮影響　立榮、華信宣布：取消明12航班
快訊／北北基桃宣布：明天正常上班上課
防杜蘇芮暴雨！「全台唯一」土地公廟傍晚升空　罕見畫面曝
高雄市+1！「12縣市」宣布明天正常上班課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／杜蘇芮來襲　立榮、華信宣布：取消明日12航班

不斷更新／北北基桃都宣布了　「17縣市」明天正常上班課

颱風襲台屯糧「哪種泡麵最頂」？鄉民狂刷一品牌：男子漢都吃這款

華航首辦公益桌球營！莊智淵揮拍力挺　傳承國手級經驗

本土猴痘+11！病例連三周降　疾管署評估「疫情風險仍持續」

杜蘇芮進逼！台鐵明中午前全線正常　午後行駛情況「明公布」

杜蘇芮強度將達顛峰！衝擊離島交通船18航線　明天127航次停航

新冠疫情降「重症風險持續」　機構篩檢措施再延至8／31

杜蘇芮來襲！高鐵明天全線正常行駛　風雨過大將減速慢行

颱風夜一定要做「這件事」！鄉民淚憶：好懷念

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

愛貓深夜將貓砂盆推下樓　奴才傻眼：天天都弄出事

快訊／杜蘇芮來襲　立榮、華信宣布：取消明日12航班

不斷更新／北北基桃都宣布了　「17縣市」明天正常上班課

颱風襲台屯糧「哪種泡麵最頂」？鄉民狂刷一品牌：男子漢都吃這款

華航首辦公益桌球營！莊智淵揮拍力挺　傳承國手級經驗

本土猴痘+11！病例連三周降　疾管署評估「疫情風險仍持續」

杜蘇芮進逼！台鐵明中午前全線正常　午後行駛情況「明公布」

杜蘇芮強度將達顛峰！衝擊離島交通船18航線　明天127航次停航

新冠疫情降「重症風險持續」　機構篩檢措施再延至8／31

杜蘇芮來襲！高鐵明天全線正常行駛　風雨過大將減速慢行

颱風夜一定要做「這件事」！鄉民淚憶：好懷念

苗可麗接騷擾貸款電話！　提問反被嗆「別接就好啦」：有事嗎？

Gap夏季折扣最低4折起！洋裝現省破千、「多巴胺」背心150元有找

宋芸樺「前男友們」集合了！　要春風準備好見家長：記得買水果籃

血脂飆高3原因！營養師「見她1日飲食」傻了：都不是吃太油

被小朋友嚇到瞪大眼後退　IVE張員瑛反應遭「媽媽論壇」批：太過分了

快訊／杜蘇芮來襲　立榮、華信宣布：取消明日12航班

大陸「人民銀行行長」易綱遭免職　央行黨委書記潘功勝接棒

不斷更新／北北基桃都宣布了　「17縣市」明天正常上班課

不斷更新／蔣少宏炸2分砲本季首轟　李子強1.2局丟4分退場

快訊／早點睡覺！　北北基桃宣布：明天正常上班上課

吃過蛤蠣但看過牠走嗎？　「翻筋斗式」努力爬呀爬

生活熱門新聞

北北基桃都宣布了　17縣市明正常上班課

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

更多熱門

相關新聞

颱風來襲屯糧哪種泡麵最頂？鄉民狂推這款

颱風來襲屯糧哪種泡麵最頂？鄉民狂推這款

中颱杜蘇芮持續接近台灣，25日下午已發布了陸上警報，許多民眾也開始在家中囤積糧食，也關心是否會放颱風假。對此，有網友打算購買泡麵備用，但不曉得究竟該挑選哪款，於是上網詢問，而貼文曝光後，立即有許多人狂刷3個字，更是直言「男子漢都吃這款」，令人哭笑不得。

杜蘇芮進逼！台鐵明中午前全線正常　午後行駛情況「明公布」

杜蘇芮進逼！台鐵明中午前全線正常　午後行駛情況「明公布」

杜蘇芮強度將達顛峰！衝擊離島交通船18航線　明天127航次停航

杜蘇芮強度將達顛峰！衝擊離島交通船18航線　明天127航次停航

杜蘇芮來襲！高鐵明天全線正常行駛　風雨過大將減速慢行

杜蘇芮來襲！高鐵明天全線正常行駛　風雨過大將減速慢行

蔡英文確診發臉書！侯友宜留下早日康復　「颱風當前全國各地一條心」

蔡英文確診發臉書！侯友宜留下早日康復　「颱風當前全國各地一條心」

關鍵字：

杜蘇芮颱風停班停課停班停課懶人包懶人包

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

北北基桃都宣布了　17縣市明正常上班課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

快訊／全家開出2張千萬發票

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面