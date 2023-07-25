喀麥隆4層公寓倒塌「直接壓垮另一棟」　58人傷亡！危樓至少500棟

▲喀麥隆一棟4層樓住宅倒塌壓垮另一棟較小型的建築，災難死亡人數上修至37人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

非洲國家喀麥隆第一大城杜阿拉（Douala）當地時間22日晚間發生公寓建築倒塌意外，一座4層樓高的房屋倒塌時壓垮了另一棟住宅。消防部門高層與地區州長24日表示，死亡人數增至37人，另有21人受傷，其中5人傷勢嚴重，死亡數未來恐怕將進一步上修。當地政府2016年就曾確認至少有500棟危樓。

根據法國《世界報》（Le Monde）與法新社報導，喀麥隆城市發展部長賽勒絲汀（Celestine Ketcha-Courtes）於24日前往事故地點視察，她表示，這棟倒塌的公寓並未獲得建築規劃許可。救難人員從23日至24日持續在搜索倖存者，使用挖土機試圖清理廢墟，杜阿拉市一家醫院表示，他們已經收治13名受災者，其中一名3歲女童與19歲女子仍不幸身亡。

▲附近住戶表示，倒塌的建築屋況非常差，牆壁上有裂縫，讓人不想住在裡面。（圖／達志影像／美聯社）



事發後第一批抵達現場的電腦科學專家琴達（Prosper Tchinda）向法新社表示，死亡人數仍有可能上升，他們在廢墟中救出一名僅受到擦傷的倖存者，還有一名安然無恙的嬰兒。琴達說，城市有許多建築不符合法規標準，「每一棟都是在未經檢驗之下隨便建造的。」

住在同一地區的女性居民納塔莉（Nathalie）表示，這棟建築有「缺陷」，房屋狀況很差，牆壁上還有裂縫，「我們覺得它隨時可能會倒。不是你會想住進去的那種地方。」報導補充，杜阿拉2016年有5人在類似事故中死亡，當時政府指責建築修繕狀況不佳，明顯違反法規，同年6月，地方政府經查確認有500座具倒塌風險的危樓建築。