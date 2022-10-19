公墓建築坍塌！整排棺材「懸空外露」畫面發毛　同墓園今年才出事

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利南部第一大城那不勒斯（Naples）發生公墓建築倒塌事件，一座4層樓高大樓於17日下午崩塌，至少有10多具棺木外露，並懸在半空中，畫面令人發毛，而這已是當地今年第2次發生類似意外，讓家屬和民意代表都相當氣憤，指責公墓管理不善。

▲義大利那不勒斯（Naples）17日發生公墓建築倒塌，十多具棺材外露懸空。（圖／翻攝自推特）

綜合衛報等外媒報導，那不勒斯規模最大、年代最悠久的公墓是波焦雷亞萊（Poggioreale）紀念公墓，其中一處命名為「復活」（Resurrection）的4層樓高建築於17日下午2時左右發生坍塌意外，導致至少12具棺材暴露在外，所幸意外發生時公墓正處於閉館時間，才沒造成民眾傷亡。

▲公墓4層樓建築結構從外部崩塌，存放棺木的壁龕毀壞。（圖／翻攝自推特）

當地民眾和地方媒體拍到的畫面可見，一整排棺材掉出建築物，傾斜地卡在樓板廢墟之中懸空掛著，感覺隨時都會墜地破損。然而，這已經不是第一次，早在今年1月同一座公墓另一區的建築物就曾發生坍塌事件，導致大約300個墓地壁龕毀壞。

▲波焦雷亞萊（Poggioreale）紀念公墓1月5日建築坍塌造成近300個壁龕損毀。（圖／達志影像）

氣憤的受害家屬18日聚眾舉行抗議活動。其中一名男子表示，他的妻子、父母和岳父母的棺材都在安置在這棟大樓的壁龕中，「唯一慶幸的是他們的（棺材）沒有掉出來，因為位置更靠內部一點。」當地政治人物表示，波焦雷亞萊公墓再次倒塌是危急且不可接受的情況，「那不勒斯的墓地多年來管理不善，被放在那裡自生自滅，淪為騙徒和奸商眼中的肥羊。」

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