「馬堡病毒」現蹤坦尚尼亞！8人染疫5例死亡　東西非都失守

▲坦尚尼亞首都多多馬（Dodoma）街景。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西非國家赤道幾內亞爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情，至少9人死亡，鄰國喀麥隆（Cameroon）也出現2起疑似病例。如今，位於東非的坦尚尼亞也證實出現至少8起病例，其中5人死亡，3人正在住院治療。

《法國國際廣播電台》（RFI）報導，坦尚尼亞卡蓋拉地區（Kagera）2座村莊上周通報疑似病例，經過採樣篩檢後證實感染馬堡病毒。衛生部長姆瓦利穆（Mme Ummy Mwalimu）保證盡全力遏制疫情擴散，也呼籲民眾保持冷靜，當局正在監控160多名密切接觸者。

由於卡蓋拉靠近邊境，因此鄰近的烏干達也嚴陣以待。此外，世界衛生組織（WHO）稱讚坦尚尼亞迅速採取行動應對疫情。

▲非洲西部的安哥拉2005年也曾爆發馬堡病毒疫情。（圖／達志影像／美聯社）

根據WHO資訊，赤道幾內亞迄今通報9起死亡病例及16起疑似病例。喀麥隆2起疑似病例分別為16歲的少年與少女，皆無赤道幾內亞旅遊史。

馬堡病毒1967年發現於德國馬堡，與伊波拉病毒同屬絲狀病毒科（filovirus），它是一種高度傳播力的人畜共通傳染病，透過果蝠傳染給人類，再經由血液或體液在人與人之間傳播，症狀包括頭痛、發燒、出血、肌肉疼痛與腎功能衰竭，致死率介於24%～88%，目前仍無疫苗或針對性治療手段。

1967年以來，馬堡病毒已在非洲南部與東部引發10多次疫情，近年也數度現蹤，例如2017年的烏干達、2021年的幾內亞、2022年的迦納及今年的赤道幾內亞等等。