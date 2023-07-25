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從小討厭颱風假！杜蘇芮接近「文旦農哀號」：再1個月就收成

▲颱風逼近，農糧署籲農友預先防範。（圖／農糧署提供）

▲颱風逼近，農糧署籲農友預先防範。（圖／農糧署提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

杜蘇芮颱風逼近台灣，預估周三（26日）、周四（27日）影響最為劇烈，氣象局預估，27日中南部地區可能會出現豪雨以上等級的降雨，甚至發生停水、停電、淹水等狀況，讓1族群超擔心，「家裡本身種田，再一個多月就要收成了，真的超害怕，希望颱風可以帶來雨水，但不要造成太大的農損了」，話題引發共鳴。

有網友23日在Dcard發文，「大家不要被颱風路徑騙了…」，引來農家子女憂心留言，「再一個多月就要收成了，真的超害怕，希望颱風可以帶來雨水，但不要造成太大的農損了」，透露家裡是種文旦的果農，「完全無法提早（收成）QQ。」

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話題釣出不少文旦農，「我家的也是快收成，但還不能收（抖）」、「我家也是文旦柚（雲林斗六），真的怕颱風，大概快十年前有一個颱風的風特別大，我家柚子掉滿地，但沒有符合補助標準，只能自己賠」、「家在麻豆種文旦+1，從小就討厭颱風假，因為颱風假=我家會沒飯吃啊！尤其是採收將近，任何的風風雨雨都超抖」、「麻豆文旦+1，我爸也很擔心……一年的辛勞全看一個多月後。」

還有一票網友也為家中感到煩惱，「我家接下來要收成龍眼了，我也好擔心，今年荔枝價格已經很差，沒什麼獲利的說」、「我家剛種的龍眼不知道會不會飛走」、「我家也是種龍眼，爸媽每天都去巡田水看樹，很怕風雨太大，龍眼baby直接落地」、「我家芒果還沒收成呢……希望風不要太大，手下留情。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，杜蘇芮雖然「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓之間的梯度讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽。粉專提醒民眾，不能只看颱風路徑「那條線」，以為沒登陸就沒事，再次呼籲，台東、屏東、花蓮、高雄、南部山區務必注意持續性強降雨，提高警覺。

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