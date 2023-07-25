杜蘇芮逼近！台東2萬顆哈密瓜「找嘸人搶收」　開放民眾現採現買

▲颱風逼近，讓台東哈密瓜農民不免擔憂。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、蔡怡萍／台東報導

杜蘇芮颱風朝台灣逼近中，就怕伴隨的風雨帶來災情，台東關山種植「光皮哈密瓜」的農民不得不緊急搶收，但更讓農民葉明峰擔心的是，缺乏採收哈密瓜的工人，只好開放有興趣的民眾來到產地「現挑現買」，直接以優惠價格採購香甜的哈密瓜，以減少損失。

台東關山鎮民葉明峰在卑南溪河床，種植15公頃面積的哈密瓜和西瓜，而目前碩大的「光皮哈密瓜」即將進入約半個月的採收期。而葉明峰卻是笑不出來，一來欠缺邁入採收期作業的工人，二來是中度颱風「杜蘇芮」持續增強，並朝向台灣而來，擔心辛苦種植的成果會因此「泡湯」。



河川局開放部份的河床地讓民眾申請種植爬藤植物類瓜果，希望藉以減少河床地出現砂石的裸露情形，同時減少揚塵被強風刮起形成風飛砂、影響空氣品質。葉明峰申請在關山「電光大橋」上、下游種植哈密瓜、西瓜等，但近年來在成熟採收期似乎都面臨到考驗，葉明峰無奈表示自己也只有擅長種瓜的技術。

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這些年以來，葉明峰的瓜果在採收階段常常得膽戰心驚，有時候是受到氣候因素影響成長速度、也有遇到西瓜大盤商臨時棄收，讓葉明峰是欲哭無淚。只要用心栽培、加強田間管理，無論是哈密瓜或是西瓜的收穫量都能超乎預期，連哈密瓜有的都能種到像籃球般大小，令人驚奇。



葉明峰指出，園區種植的哈密瓜屬於「蜜天下」品種，種植期在75～90天可以採收；今年種植的哈密瓜預計可以採收2萬顆左右，下午就有來自台東市區的民眾前來產地直購。

葉明峰說，哈密瓜成長採收最怕遇到下雨因為會影響甜分，專業的採收工人手起瓜落一下子就滿滿一貨車；近年來極端氣候變化讓天氣越來越熱，葉明峰大嘆工人難找，也讓熟果採收出現「塞車」情況。目前產地售價每台斤40元，可以現場挑選「呷意順眼」，葉明峰指出，農民的宿命雖然是靠天吃飯，但也期盼喜歡品嚐哈密瓜的朋友趕緊來幫忙訂購降低損失。