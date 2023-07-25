烏防長坦承「反攻進度落後」：將續攻克里米亞、刻赤大橋

▲烏軍反攻進度落後。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）24日表示，烏克蘭會繼續攻擊被俄羅斯占領的克里米亞，以及連接半島與俄國本土的刻赤大橋。同時，他也承認，烏軍的反攻執行已遠遠落後計畫時程。

CNN報導，俄羅斯過去一周不斷砲擊烏南重要港市敖德薩（Odesa）及周邊地區，烏克蘭也在不斷對克里米亞發動攻擊。烏軍於24日出動多架無人機擊中克里米亞一處俄軍軍火庫。

列茲尼科夫表示，烏軍打擊的都是官方設施，因為此舉能減損俄軍反擊能力，同時又不會傷害到俄占領土上的烏克蘭人。

被問及目標是否永久摧毀刻赤大橋，列茲尼科夫表示，為了阻止敵人運送更多彈藥、燃料、食物等物資，摧毀後勤補給路線是相當正常的，所以烏軍才會採取當前的行動。

▲列茲尼科夫表示，切斷俄軍克里米亞、頓巴斯連線是目標之一。（圖／路透）

作為對比，列茲尼科夫控訴俄羅斯是一個「恐怖主義國家」，因為俄羅斯已連續5個晚上對敖德薩展開砲擊，對該歷史城市超過24個地標造成嚴重毀損，無人機更破壞了港口基礎設施，刻意瞄準穀倉。

俄羅斯上周一（17日）宣布退出《黑海穀物協議》，不再繼續履約。這項由聯合國、土耳其共同促成俄烏雙方簽署的協議，實際上牽動著全球糧價、民生與通膨情況。

烏軍展開反攻以來，並未真正取得重大突破，但列茲尼科夫仍堅持反攻行動「如計畫展開」，但被問及行動是否落後進度，他也坦承確實如此。

俄軍去年打通烏東頓巴斯占領區與克里米亞之間的路線，烏克蘭亞速海沿岸領土盡數落入俄軍手中，當時還有知名的亞速鋼鐵廠戰役。如今烏軍尋求斬斷頓巴斯、克里米亞連線，若能突破重重防守的俄軍防線並直抵亞速海，列茲尼科夫表示，「對基輔來說會是一個好結果」，但「我們得再考量我方士兵性命而非俄軍士兵性命的情況下反攻，他們（俄軍）把士兵送上戰場當砲灰。」