台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

▲孔凡佩拋下美國生活，赴前線「獻身」撫慰烏軍軍心、提振士氣。（圖／翻攝臉書Fan-Pei Koung）

記者張靖榕／綜合外電報導

33歲台裔美籍選美小姐孔凡佩（Fan-Pei Koung，音譯），過去近一年搬到烏克蘭前線擔任志工，為烏軍及烏克蘭提供「軟性色情」服務，包括當「情感支持脫衣舞孃」，並在成人平台上免費提供烏軍情色內容，包括為士兵餵奶。來自德州的她，自稱是在烏克蘭擔任志工的性感女孩，而且可能有意願上床，但也因為這樣的開放態度，數次差點遭到性侵。

孔凡佩接受《每日野獸》訪問，她描述自己在烏克蘭不同於戰爭殘忍一面的遭遇，而是將自己稱為一名「性遊客」、「情感支持脫衣舞孃」。來自美國德州，原是經營IG帳號的性感網紅，如今待在烏克蘭前線達數個月，她註冊了OnlyFans帳號，為烏軍、志工或是她認為需要「鼓舞」的當地烏克蘭人提供免費色情內容。

孔凡佩在OnlyFans上自稱是「環遊世界的女朋友，現在在哈爾科夫擔任志工」，服務內容涵蓋一切，包括「免費為士兵與志工提供情感餵奶」，以及收集援助金並派發給志工。哈爾科夫是位於烏克蘭東北的大城，俄軍日前集結十萬人軍隊，對東北戰線的烏軍展開攻擊。

▲▼孔凡佩自曝差點遭到烏軍士兵性侵。（圖／翻攝臉書Fan-Pei Koung）

經歷豐富的孔凡佩，在美國曾經贏得2014年NASA太空健康挑戰（NASA Space Health Challenge），隔年參加台美小姐（Miss Taiwanese American）選美比賽，遭耶魯大學「延後決定」錄取資格，在遠赴烏克蘭以前，她在加州從事與兒童相關的活動，也擔任內衣模特兒，經營的IG帳號常有工作照、辣照、日常生活與影片，累積約5萬名粉絲。

轉而投入烏克蘭志工活動後，孔凡佩說自己不再只是性感網紅，現在變成「不斷談論烏克蘭的性感網紅」，粉絲數曾因此掉了5000人，但她仍繼續待在哈爾科夫，並稱「我是一個在烏克蘭想當志工的性感女孩，而且可能願意上床。」

不過孔凡佩的志工服務從一開始就受到許多人的質疑，她自述曾經被加進一個西方志願者的群組，當時她友善地在組內打招呼，開玩笑稱希望能和烏克蘭人發展親密關係，隨即被質問「是想在萬人塚拍A片嗎」？





▲雖然提供的志願服務內容遭到質疑，但孔凡佩堅信自己在做對的事。（圖／翻攝臉書Fan-Pei Koung）

孔凡佩今年6月底的Instagram貼文也寫道，先前在烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）前線擔任志工時，因為戰地沒有下榻的地方，也沒有計程車，她向烏軍求救上車後，卻立刻遭到一名士兵手來腳來，遇到的第二名士兵雖然保證會當個紳士，但紳士也在宵禁過後變成色狼，整晚不斷企圖侵犯她。

雖然如此，孔凡佩仍繼續留在烏克蘭，她說自己現在非常勇敢堅定，並且相信自己提供的是重要卻被忽略的志工服務，例如「性需求」。她說不只烏克蘭士兵，也和外國志願兵約會，其中一名英國士兵的部隊在烏東頓巴斯遭遇慘烈傷亡，他們兩人促膝長談了6小時，當她把英國士兵抱進懷裡撫摸對方頭髮時，英國士兵說道，「我覺得自己像小貓一樣珍貴，我已經2年沒被碰了。」