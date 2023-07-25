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杜蘇芮挾雨彈襲來恐停水停電　達人籲「防颱物品清單」先備好

▲▼台灣其實地震、颱風多，家中應常備緊急避難包。（圖／486團購提供）

▲台灣地震、颱風多，家中應常備緊急避難包。（圖／486提供）

記者隋昊志／綜合報導

中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）來勢洶洶，預估周三（26日）、周四（27日）影響台灣最為劇烈，氣象局最新預估，27日中南部地區可能會出現豪雨以上等級的降雨，也可能會出現停水、停電、淹水等狀況。家事達人486先生提醒，在颱風襲台前，建議可以先準備好緊急避難包、應急物資等，減少颱風對生活造成的影響及不便的狀況。

雖然上次登陸的颱風已是4年前的「白鹿」，但台灣其實地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備緊急避難包，並且全家人都要知道放置地點，應急物資也要記得定期檢視。486先生建議，緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水，也需要留意藥品、乾糧的有效期限，以及行動電源是否電力充足，至於防災收音機，則是可以挑選支援手搖發電的款式。

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由於颱風容易影響電力正常供應狀況，486先生建議，家中抽屜、床頭櫃和玄關各處，可準備多支手電筒，也推薦可以採用充電式節能燈具，不僅無須插電，移動也相當方便，除了日常使用便利之外，更可做為緊急時的照明。

而在颱風來臨之前，應加固門窗和清理排水溝，減少家中淹水的情況發生，如果遇到室內漏水時，電器擺放位置應盡量遠離牆壁，並將插頭拔起，積水容易夾帶髒污和異物，若一般濕拖吸塵器無法處理，可以使用洗地機同時解決地面髒水和髒汙。此外，颱風天減少非必要外出，可預先儲備一些冷凍食品、加熱即食品、罐頭、泡麵和餅乾，避免遇到斷糧的情況。

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